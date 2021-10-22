Corona virüsü öldürmeye devam ediyor: Hastaneler ceset doldu, 7 ülke kapanıyor

Sonbaharla birlikte corona virüsü hız kazandı. Rusya, Avusturya, Ukrayna, Yeni Zelanda, İngiltere, Letonya yeni önlemler aldı. Letonya’da gece sokağa çıkmak yasak, sadece temel ihtiyaç maddesi satan yerler açık kalacak. Avusturya’da aşısız veya testsiz işe gidene 500 Euro ceza var. Romanya'da ölüm ve vaka sayısı rekor kırıyor. Almanya’da da sayılar artıyor.

Ali GÜLEN

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2019 yılının son haftalarında dünya kamuoyunun duymaya başladığı corona virüsü salgını hasta etmeye ve öldürmeye devam ediyor… Dünya çapında 4.9 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü sonbaharın gelmesi ve aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi sebebiyle vaka sayıları, hastaneye yatış oranları ve ölüm sayıları büyük artış göstermeye başladı.

Durumun kontrol çıkmasını önlemek için birçok ülke kademeli olarak kısıtlamaları gündemine aldı.

ROMANYA: KORİDORLAR BİLE DOLU

Ülkede bütün hastaneler dolu. Özellikle başkent Bükreş’te her gün yüzlerce kişi ölüyor. Doktorlar, “Hiç bu kadar ölüm görmedik” derken, koridorlar bile dolu. Nüfusa oranla dünyada en çok ölümlü vaka, Karayipler’deki Santa Luca Adası’ndan sonra Romanya’da. Bir günde 400’e yakın kişinin öldüğü günler oldu. 7 günlük ortalama enfeksiyon değeri 1500. Halkın sadece yüzde 30’u aşılanırken yeni önlem ve kısıtlamalar kapıda.

RUSYA: DÜŞÜK AŞILAMA İLE BİRLİKTE ARTTI

Corona vakaları hızla artıyor. 24 saat içinde 1100 kişi can verdi. 35 bine yakın yeni corona vakası görüldü. Düşük aşılama oranı, Delta varyantı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması sıkıntının temeli olarak görülüyor. 146 milyonluk Rusya'da nüfusun üçte biri bile aşılanamadı.

UKRAYNA: ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILDI

Corona vakaları ve hastane yatışları hızla artıyor. Son 24 saatte 22.500 yeni vaka ve 546 ölüm gerçekleşti. Bu bir rekor oldu. 3 Nisan'daki vaka rekoru 20.300 idi. Bu ülkede nüfusun sadece yüzde 16'sı aşılanmış durumda. Hükümet önlemleri sıkılaştırdı.

LETONYA: KISITLAMALAR BAŞLADI

Kısıtlamalar başladı. 15 Kasım'a kadar gece sokağa çıkmak yasak. 21 Ekim'den itibaren sadece temel ihtiyaçlar için dükkanlar açık kalacak. Okullarda uzaktan eğitime geçildi ve yine uzaktan çalışmaya ağırlık veriliyor. Son 14 günde her 100 bin kişide 1.400 yeni vaka görüldü. Bu veriler ülke tarihi için rekor oldu. 1.9 milyonluk ülkenin yarısına yakını henüz aşı olmadı.

AVUSTURYA: 3G KURALI GELİYOR

Önlemler artırılıyor. 1 Kasım'dan itibaren işyerlerinde 3 G kuralı geçerli. Yani, aşılı, corona atlatmış ya da negatif test sonuçlular işe gidebilecek. Bunlardan biri olmadan işe gidenlere 500 Euro, işverene ise 3600 Euro ceza kesilecek. 7 günlük enfeksiyon 183'e çıktı. Ülkede nüfusun yüzde 62'si tam aşılandı.

YENİ ZELANDA: MAĞAZALAR KISMEN KAPALI

Corona virüsünün sıfırlandığı ilk ülkelerden olan Yeni Zelanda’da rakamlar yeniden yükseliyor. Üç basamaklı vakalar görülüyor. Sıfır covid stratejisi gereği, Ağustos ayında ülkede sokağa çıkma yasağı vardı. Sağlık çalışanları ve öğretmenler zorunlu aşı oldu. Auckland bölgesinde en fazla 10 kişinin bir arada bulunmasına izin verilmiyor. Mağazalar kısmen kapalı tutulurken restoranlar da paket servis sunuyor. Nüfusun yüzde 68'i aşılandı.

İNGİLTERE: HÜKÜMETTEN UYARI GELDİ

Bu hafta her gün 50 bin yeni vaka görülmeye başladı. Sağlık kuruluşları, „Pandemi bitmedi“ uyarısı yaptı. Hükümet, B Planı'nı devreye sokuyor. Kapalı, kalabalık alanlarda maske zorunluluğu yeniden getirildi. Etkinliklerde ve kalabalık yerlerde aşı sertifikası zorunlu.

ALMANYA: “KAPANMA OLMAYACAK” DENDİ AMA…

Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Artık kapanma olmayacak” dese de, rakamlar artmaya başladı. Son günde yeni vaka sayısı 16 bini aştı. Günlük enfeksiyon 86'ya yaklaştı. Almanya'da aşılama oranı yüzde 70'e yakın ama özellikle güneyde sayılar hızla yükseliyor.