Covid-19 tat ve koku almayı tamamen yok eder mi? Acı biber yiyerek denedi

İngiliz ragbi yıldızı Joe Marler, corona virüse yakalananların üçte ikisinde görülen koku ve tat alma problemlerini test eden bir meydan okumaya imza attı. Marler, canlı yayında acı biber yedi, tat kaybının tamamen oluşup oluşmadığını ölçtü.

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Corona virüsüne yakalananların en sık karşılaştığı sorunlardan birisi de kuşkusuz tat ve koku kaybı. Bu sorun bazen o kadar süre devam ediyor ki, kişiler bir daha hiç tat alamayacaklarını düşünüp, umutsuzluğa kapılabiliyor.

İngiliz ragbi yıldızı Joe Marler, ilginç bir meydan okumayla Covid-19’un neden olduğu tat ve koku kaybını test etti. Covid-19 testi pozitif çıkan Marler, acı biber yiyerek tat alma duyusunu tamamen kaybedip kaybetmediğini ölçtü. Marler, cüretkar ve bazıları için de aptalca olan mücadelesi sırasında bunu denemenin sonuçlarını yaşadı.

Marler bir video yayımlayarak acı biberin etki edip etmeyeceğini test etti. Ragbi yıldızı, acı biberden büyük bir ısırık aldıktan sonra, tadını alamadığını, ancak kısa sürede alabildiğini itiraf etti. Marler, ilk ısırığında tepki vermese de daha sonra biberin acısıyla gözleri yaşardı ve içeriye koştu.

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