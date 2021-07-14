Delta varyantı virüsü belirtileri | Koronavirüs aşısı etkili mi?

Koronavirüs “Biontech, Sinovac, Moderna, Sputnik V” aşıları, delta varyantı virüsünde etkili mi, sorusuna uzmanlardan önemli cevaplar geldi. Mutanta uğrayan virüs, vücuda daha hızlı bir şekilde girerken, bu aşılar virüse karşı vücutta kalkan görevini üstleniyor. Yüzde yüz koruma sağlamayan aşılar virüsle mücadele ederken, hastayı “yoğun bakım ünitesi”nden uzak tutmaya çalışıyor. Bilim insanları her ne olursa olsun insanların “aşılanması” gerektiğini açıklıyor.

Maske kullanmayı bırakmak: Ciddi hata demektir!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Akova, Temmuz ayında Türkiye’nin normale dönmesinin tedbirler açısından insanların rehavete düşmesine sebep olmamalı açıklamasında bulundu. Prof. Dr. Akova “Bence şu anda esas bilimsel kanıt, ister varyant olsun, ister orijinal virüs olsun, hastalığa karşı en etkili yöntem halen maske ve diğer korunma önlemleri. Kalabalık ortamlarda, havalandırması olmayan ortamlarda maskesiz ve uzun süreli bulunmak en büyük risk faktörü” açıklamasında bulundu.

Delta varyantı virüsü belirtileri nelerdir?

Baş ağrısı (yaygın)

Boğaz ağrısı (yaygın)

Burun akıntısı (yaygın)

Ateş

Tat ve koku kaybı belirtiler içine girmiyor

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