Dünya Sağlık Örgütü: Şırınga krizi yaşanabilir

Dünya çapında 5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü, bir açıklama yaparak gelecek yıl dünya genelinde bir şırınga eksikliği yaşanabileceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nün kıdemli danışmanlarından Lisa Hedman, küresel olarak 2 milyar şırınga eksikliğinin gelecek yıl hissedilebileceğini dile getirdi. Hedman, şırınga eksikliğinin sadece corona virüsü değil diğer hastalıklarla mücadeleyi de sekteye uğratabileceğini söyledi.

ÇOCUK HASTALIKLARI VURGUSU

Dünya genelinde her yıl ortalama 6.8 milyar dozluk aşı yapılırken küresel ölçekte 6 milyar şırınga üretiliyor. Hedman şırınga sorununun hem çocuk hastalıklarıyla mücadeleyi olumsuz etkileyeceğini hem de yoksul ülkelerin güvenli ve hijyenik olmayan şırıngaları kullanmaya zorlayacağını dile getirdi.

Cenevre’de konuşan Hedman, “Salgın dolayısıyla herhangi bir gecikme ya da hata bütün sağlık sistemini etkileyebilir” yorumunu yaptı. Reuters haber ajansı ise şırınga üreticilerin normal bir şekilde üretime devam etmeleri durumunda gelecek yıl yaklaşık 2 milyar şırınganın eksik kalacağını hesapladı.

UNICEF DE DUYURMUŞTU

Ekim ayının sonunda BM bünyesinde çalışmalarını sürdüren UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) de benzer bir açıklama yapmıştı.

UNICEF, gelecek yıl dünya genelinde 2.2 milyar şırınga kıtlığı yaşanabileceğini duyurmuştu. UNICEF o dönemde yaptığı açıklamada şırınga krizi yaşanmaması için hükümetlerin aşı dozlarında olduğu gibi şırıngaların taşınmasında da öncelik sağlanmasını istemişti.

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