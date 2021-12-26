Erken doğan ikizler 3 ay sonra coronayı yendi

Kayseri’de erken doğumlarının ardından corona virüsüne yakalanan ikizler Yamaç ve Yağız, 3 ay süren tedavilerinin ardından virüsü yenerek taburcu oldu.

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Kayseri'de 3 ay önce erken doğumla dünyaya gelen ikizler Yamaç ve Yağız, doğumlarından kısa süre sonra ateşlenerek rahatsızlandı. Doğumun gerçekleştiği hastanede yeterli imkan bulunmadığı için hastane arayışına giren aile özel bir hastaneye başvurdu.

Bebeklere yapılan test sonucu corona virüsüne yakalandıkları anlaşılınca hemen tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 aylık tedavi sürecinin ardından virüsü atlatan ikizler, servisteki müşahede sürecinin ardından taburcu edilecek.

Anne Aycan Ağar, “Çocuklarım maalesef erken doğdu. Erken doğdukları için solunum yollarında sıkıntı vardı akciğerlerden dolayı. İkizlerden birisi gece bir anda rahatsızlandı aniden. Meğer covid olmuşlar.

Ben hamilelik sürecinde geçirmedim ama doğum yaptığım hastanede, yeni doğan yoğun bakımda yatarken buraya sevk edildi. Buradaki doktorumuz da covid testi yapalım dedi ve o şekilde öğrendik biz çocuğumuzun virüse yakalandığını.

Zaten diğer hastanede çocuğum covid olup da geldi buraya, orada bir test yapılmadı. Solunumu zorlaştığı için ve haliyle hastane de yetersiz olduğu için cihaz eksikliğinden dolayı buraya sevk edildi.

Biz yaklaşık 3 aydır buradayız. Doktorumuzdan ve hastaneden çok memnunuz. Doktorumuzun ilgisi bizi çok rahatlattı ve çok ilgilendi bizimle. Hastane de hemşireleri olsun, bakım koşulları olsun her şeyi ile ilgili ve iyi” dedi.

Baba Emre Ağar ise hastanelerin birçoğunun kendilerini kabul etmediğini söyleyerek, “Çocuklar ikiz oldukları için erken doğum riskini bekliyorduk zaten ama daha sonrasında yaşanılacakları beklemiyorduk.

Başka bir hastanede doğum oldu ve bizi 1-2 gün sonra makine yetersizliği gibi sebeplerle sevk etmek istediler. Bize de siz hastane bulun gibi söylemler yönelttiler ve sonrasında da mecbur kalarak buraya sevk ettiler.

Biz buraya geldikten sonra doktorumuz şüphelenerek covid testi yaptı. Burada çocukların her şeyi çok iyiydi. Birçok hastanede nöbetçi doktor yok ama burada 24 saat nöbetçi doktor da var.

Çocuklarımız çok şükür iyiler. Şu an serviste müşahede altındalar sadece. Artık entübe değiller. İnsanlar hastane seçimi yaparken imkanlarını ve doktorlarını çok iyi araştırsınlar.” ifadelerini kullandı.