Güneş lekelerine karşı önlem alın

Güneş lekelerinin tedavi edilse de tekrarlama riski olduğunu belirten Dermatoloji Uzm. Prof. Dr. Burhan Engin “En doğru yol bu sorun oluşmadan önlemektir” dedi ve korunma yollarını sıraladı.

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Deriye rengini veren hücreler yani melanositler derinin üst tabakasında yer alır ve melanin üretirler. Güneşe maruz kalma sonrasında deride melanin üretimi artar ve derinin gözle görülen en üst tabakası içinde dağılır. Bu renk pigmentleri deriyi güneşin zararlı etkilerinden korur. Ancak uzun süre ve tekrarlayan güneş ışığına maruz kalındığında özellikle yüz ve el üzeri gibi güneşe açık alanlarda güneş lekeleri oluşur. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin, sürme ilaçlar, peeling ve lazerle tedavi edilebilen cilt lekelerine karşı önerilerini şöyle anlattı:

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Deniz, kum, güneş ne kadar güzel olsa da ozon tabakasındaki incelme sebebiyle dünyaya ulaşan zararlı güneş ışınları ve gereğinden fazla güneşe maruziyet birçok deri sorununu da beraberinde getirmektedir. Yanıklar, deri kuruluğu, deri kanserlerinin yanı sıra güneş lekeleri de güneşin neden olabileceği sorunlar arasında ön sırada gelmektedir. İşte korunma yolları:

– Öncelikle güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca güneşten kaçınılmalıdır. Merak etmeyin, D vitamini için günde 15-20 dakika güneşlenmek yeterlidir. Ancak güneşten tamamen korunan kişilere de D vitamini takviyesi yapılmalıdır.

– Sanılanın aksine bulutlu havalar bizi UV ışınlarından tam olarak korumaz. Bulutlar UV ışınlarının ancak yüzde 40-50'sini keser. Dolayısıyla bulutlu havalarda da güneş koruyucu kullanılmalıdır.

– Pamuklu, açık renkli giysiler tercih edilmeli; yüzü güneşten koruyacak büyüklükte şapka takılmalıdır.

– Kullanılacak güneş kremlerinin Sağlık Bakanlığı onaylı olmasına ve en az 30 koruma faktörlü (SPF 30) olmasına dikkat edilmelidir. Çocuklarda deri tipine bakılmaksızın yüksek koruma faktörü içeren ürünler kullanılmalı ve bu ürünler güneşe çıkmadan en az yarım saat önce sürülmelidir. Denize ya da havuza girip çıktıktan sonra güneş kreminin yenilenmesi unutulmamalıdır ve suya dayanıklı olanlar tercih edilmelidir.

CİLDİNİZE PARFÜM VE KOLONYA SÜRMEYİN

– Yaz aylarında yaptırılan ağda, lazer epilasyon, kimyasal peeling gibi işlemler leke riskini artırabilir. Dolayısıyla bu tarz uygulamaların sonbahar aylarına ertelenmesi gerekir.

– Vücuda uygulanan parfüm, kolonya, kolonyalı mendil gibi ürünler direkt leke oluşumu yapabilecek kimyasallar içerdiğinden yaz aylarında güneşlenirken kullanılmamalıdır.

– Deri doğal olarak güneşin zararlı etkilerine karşı antioksidanlar üretir. Bilimsel araştırmalarda C ve E vitamini, selenyum ve çinko gibi antioksidanların hem deride oluşan hasarın düzeltilmesinde hem de ultraviyoleye karşı korumada etkili olduğu görülmüştür.