İsrail çocukların Covid aşısı olması için hazırlıklara başladı

İsrail, çocukların da aşı olması için ülke çapında bir aşı kampanyası başlatmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Covid önlemi kapsamında planlanan aşı uygulamasında; velilerin çocuklarının aşı olmasını onaylamaları gerekecek ve öğrencilerin yaz tatillerinden döndüklerinde iç mekânlarda maske takmaları zorunlu olacak.

Ülke, dünyadaki en yüksek aşılı nüfusa sahip olmasına rağmen, ilk kez Hindistan’da tanımlanan Delta varyantının neden olduğu vakalardaki artışla mücadele ediyor. Pazar günü toplam 6.467 yeni vaka kaydedildi ve 1.142 kişi hastaneye kaldırıldı.

İsrail virüsün yeni dalgasıyla mücadele ederken aşılama oranını artırmak için uğraşıyor; 40 yaşın üzerindeki herkesi üçüncü veya destekleyici aşı dozları için teşvik ederken aşılanmamışları da ikna etmeye çalışıyor.

OKULLAR 1 EYLÜL’DE AÇILACAK

12 ila 18 yaşları arasındakiler Haziran ayının başından beri aşılanıyor olsa da, bu yaş grubundaki oran artış göstermediği için okula dönüşle beraber vakalarda yeni bir artışa neden olacağı korkusuna neden oluyor.

Başbakan Naftali Bennett, bazı bakanların vakalardaki artış nedeniyle okula dönüşü erteleme çağrısı yapmasına rağmen, okulların 1 Eylül’de açılacağını duyurdu.

Sağlık bakanlığı, aşı seviyesinin düşük kaldığı bölgelerde faaliyet göstermek üzere bu hafta ilk kez mobil aşı ekiplerini tanıttı. Sağlık bakanı Nitzan Horowitz, bunun Delta varyantının yayılmasıyla mücadelede kırıcı bir güç olabileceğini söyledi.

Hükümet, enfeksiyon seviyelerinin yüksek olduğu yerel belediye bölgelerinde ise eğitime devam edilebilmesi için okullardaki öğrencilerin yüzde 70’ini aşılama hedefi belirledi. İlkokullarda haftalık PCR testleri yapılacak ve iç mekânlarda maske zorunlu olacak.

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