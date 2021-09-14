İstanbul için korkutan açıklama: 15 gündür artış yok ama olacak

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, "Şehrimizde 15 gündür corona virüsüyle alakalı sayısal anlamda bir artış olmamakla birlikte Anadolu'da vakaların yükseldiği illerden İstanbul'a bir yansıma olacağını öngörüyoruz" dedi.

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İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin hizmet vermeye devam edeceği yeni binasının açılış törenine katıldı. İstanbul genelindeki corona virüsü verileriyle ilgili açıklama yapan Memişoğlu, şunları söyledi:

İstanbul’da Covid süresince 8 bin yataklı 8 tane hastaneyi vatandaşların hizmetine sunduk. Sosyal mesafe maske ve aşıdan başka bir şansımız yok. İstanbul’da 15 gündür corona virüsüyle alakalı sayısal anlamda bir artış olmamakla birlikte Anadolu’da vakaların yükseldiği illerden İstanbul’a bir yansıma olacağını öngörüyoruz. Olmamasını temenni ederken herhangi bir olumsuzluk durumunda ise siz sağlık çalışanlarımız ve imkanlarımız dahilinde duruma müdahale edebileceğimizi biliyoruz.