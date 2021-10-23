Makatı tıkalı doğan bebek ameliyatla düzeldi

Makatı tıkalı olarak doğan 2 buçuk aylık kız bebek kolostomi yapılmadan tek seansta ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

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Çankırı’da yaşayan Cansın ve Hakan Mermer çiftinin 2 buçuk aylık bebekleri makatı tıkalı olarak doğdu. Bu süreçte hastanelerde şifa arayan aileye bebeklerinin 7 ay sonra ameliyat olacağı söylendi.

Anne Cansın Mermer yaşadıkları zor günleri şöyle anlattı:

“Çankırı’da doğum yaptım. Doğum esnasında makatının olmadığı fark edildi. Bir hastanede yoğun bakıma gittik orda bir süre kaldık.

Açma işlemi uygulandı. Sonra bize bebeği teslim ettiler. Belirli bir kiloya gelince ameliyat olacağını söylediler. 1 ay sonra kontrol geldi.

Biz kontrole gittiğimizde bebeği 6 -7 aylıkken ameliyata alacaklarını söylediler. Bu süre bizim için çok uzun bir süreydi. Çünkü bize 1 aylık sürede ben karnına bastırarak kakasını yaptırıyordum.

“BEBEĞİM GÜLEBİLİYORMUŞ”

Diğer hiçbir şekilde kakasını yapamıyordu. 6-7 ay bizim için çok uzun bir süreydi. Doktorumuzu bulduk. Bu hastalıkta önce kolostomi açılıyor. Sonra makat oluşturuluyor. Sonra altına bağlanıyor. Doktor Bey de bunu tek seansta yapabileceğini söyledi.

Çok büyük ve riski bir ameliyat. Doktor bey yapabileceğini söyledi. Çok başarılı geçti ameliyat. Kızım çok çabuk toparlandı. Bebeğim kurtuldu. Bebeğim gülebiliyormuş onu farkettik.”

İHA