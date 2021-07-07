Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz?

Türkiye 1 Temmuz'da kademeli normalleşme döneminin üçüncü etabına geçerken, Delta varyantının en çok görüldüğü İngiltere, Hindistan gibi ülkelerde bu mutasyonun daha kolay yayıldığı ve daha ağır hastalık yaptığı tespit edildi.

Bu varyanta karşı uyaran Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, maske-mesafe ve hijyen kuralları ile aşılanmanın önemini şöyle anlattı…

KURALLARA UYMAK ŞART

Delta varyantının daha kolay bulaştığı biliniyor bu nedenle karantina süresi 20 güne çıkartıldı. Bulaşı önlemek için önceden kapalı mekanlarda 1,5 metre olarak belirlenen mesafe kuralı 2 metreye çıkartıldı. Bu nedenle açık havada da en az 1-1,5 metreyi korumak gerekir. Açık alanda yemek yenilen yerlerde mecburen maske çıkartılıyor. Bundan dolayı en azından mesafe kuralına dikkat etmek gerekiyor. Son mesaj olarak; maske, mesafe ve hijyen kurallarına pandemi tamamen ortadan kalkıncaya dek uymak gerekir.

BAĞIŞIKLANMA ORANININ YÜZDE 70'iN ÜZERİNE ÇIKMASI GEREKİR

Diğer birçok virüs gibi Coronavirüs için de yüzde 100 etkili bir antiviral ilaç ne yazık ki henüz bulunmadı. Bu durumda diyebiliriz ki Coronavirüsten korunmak için en etkili yöntem aşıdır. Aşılar, virüsün bulaş zincirini engelleyecek en önemli silahtır. Covid-19 tüm insanlığın ve tıbbın yeni tanıdığı bir hastalık olduğu için küresel pandeminin görüldüğü son 1,5 yıldır her gün yeni bilimsel yayınların yapıldığı, yeni varyantların görüldüğü, yeni ilaçların denendiği, aşıların geliştirildiği dinamik bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç içinde gerçekten bilimsel ve geçerliliği kanıtlanmış verilere ihtiyacımız var. Gerçeğe dayanmayan, sosyal medya üzerinden ya da kulaktan kulağa yayılan söylentilere inanmamak gerekiyor. Aşılama programı güvenli bir şekilde devam ediyor. Aşılara güvenmek gerekiyor. Özellikle eğitimin yüz yüze yapılması planlanan sonbahar döneminde tekrar kapanma yaşanmaması için aşıların hızla yapılması ve toplumun büyük çoğunluğunun aşılanması önem taşıyor. Gerek hastalığı geçirerek gerekse de aşılanarak bağışıklanma oranı yüzde 70'lerin üzerine çıktığı zaman kötü günleri geride bırakacağız.

AŞI KARŞITLIĞI ÇOCUKLARIMIZA DA ZARAR VERİR

Eylül ayında okullar açılacak. Şu an Delta ve Delta plus varyantları gündemde. Büyük olasılıkla Eylül ayına kadar yeni varyantlar da ortaya çıkacaktır. Yüz yüze eğitim başladığında çocuklar ailelerine yeni varyantları taşıyacaklardır. Pandeminin başlarında orijinal Wuhan virüsü ile gençler hastalığı daha hafif atlattığı için bu sorun değildi. Ancak yeni görülen varyantlarda gençlerin ve çocukların nasıl etkileneceğini henüz bilemiyoruz. Bu nedenle toplumun hızla aşılanması çok önemlidir.