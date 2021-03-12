Parkinson hastalığında devrim yaratacak test: Deriden erken teşhis koyacak

Dünya corona virüsüyle mücadele ederken, sağlık alanında diğer hastalıklarla ilgili umut verici gelişmeler de yaşanıyor. İngiltere’de yapılan bir çalışma Parkinson hastalığının teşhisi için devrim niteliğinde bir adım olacak.

Manchester Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, Parkinson hastalığını deri üzerinden tespit eden bir test geliştirdi. Bir çeşit sürüntü testi olan yöntem, yağ bezelerinin deri üzerinde salgıladığı sebum seviyesini ölçüyor. Geçmişte yapılan araştırmalar, Parkinson hastalarının normalden daha fazla sebum salgıladığını orta koymuştu.

Basit ve ağrısız bu yöntem sayesinde, sebum seviyesindeki değişimler ölçülerek Parkinson hastalığını erken aşamada teşhis etmek mümkün olacak.

BASİT, ACISIZ VE DÜŞÜK MALİYETLİ



Araştırmayı yürüten ekipten Prof. Dr. Perdita Barran, “Elde ettiğimiz sonuçlar, Parkinson hastalığını teşhis ve takip etmede cesaret verici adımlar içeriyor. Test yalnızca hızlı değil, aynı zamanda basit, acısız ve maliyet açısından da oldukça avantajlı. Testin isabetli sonuçlar vermesi için geliştirmelerimiz sürüyor. Klinik düzenlemelerin ardından doğru bir fonlamayla iki yıl içinde kullanabilmeyi umuyoruz” dedi.

4 KİŞİDEN BİRİNE YANLIŞ TEŞHİS



Parkinson İngiltere derneğinin yaptığı bir araştırmaya göre ülkedeki Parkinson hastaları, yüzde 26 oranında yanlış teşhis koyulmasıyla karşı karşıya kalıyor.

Konuyla ilgili The Times’a konuşan 56 yaşındaki Daxa Kalaycı, 2019 yılında teşhis koyulana kadar dört yıl yanlış yönlendirildiğini söyledi. Kalaycı, “Bu test Parkinson’la yaşayanlar için oyunu değiştirecek. Benim gibi cevaplar arayanlar için uykusuz geceler ve anksiyete krizleri son bulacak” diye konuştu.