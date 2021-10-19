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Rusya’da corona virüse bağlı ölüm sayısı 1000’i geçti

Rusya son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 1.015 olduğunu açıklarken, bu rakam pandeminin başından bu yana ulaşılan en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.

Yayınlanma: 12:51 - 19 Ekim 2021 Güncellenme:
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Rusya’da corona virüse bağlı ölüm sayısı 1000’i geçti

Rusya’da Corona Virüsü ile Mücadele Kriz Merkezi Salı günü yaptığı açıklamada, ülkedeki günlük COVID-19 vakalarının 33 bin 740 artarak 8 milyonu geçtiğini belirtti.

Rusya son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 1.015 olduğunu açıkladı. Bugün açıklanan sayı, pandemi başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı oldu.

Rusya’da günlük ölümler bir haftadır yükselirken Kremlin, bunun sorumlusu olarak aşılanmak istemeyen Rusları gösteriyor.

Kriz merkezi, şu anda hastanede tedavi görmekte olan aktif vaka sayısının 795 bine  yükseldiğini kaydetti. Bu, kayıtların tutulmaya başladığı Şubat 2020’den bu yana en yüksek sayı.

Hükümet, ülkedeki sağlık sisteminin henüz kilitlenme aşamasına gelmediğini öne sürerken, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Covid-19 endişesiyle istifa etmiş olan doktorlara aşılanıp işe geri dönme çağrısı yaptı.

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