Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 80 yaş ve üzeri vatandaşlarımız aşılanacak

Çin’den gelen CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarından sonra vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz” dedi.

Koca, paylaşımında şunları söyledi:

Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar.

AŞI PROGRAMI CANLI OLARAK İZLENEBİLİYOR

Bakan Koca, bir başka paylaşımında Türkiye'de aşı programının günlük gelişiminin canlı olarak izlenebildiğini belirtti. Koca, aşılama takibi için http://covid19asi.saglik.gov.tr adresini paylaştı.