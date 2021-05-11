Sağlık çalışanları için emsal karar

Türk Tabipler Birliği, illerdeki Tabip Odaları ile sağlık meslek örgütlerinin Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarına illiyet bağı aranmaksızın ölüm aylığı bağlanması mücadelesi için emsal olabilecek karar çıktı.

İzmir Tabip Odası'nın Dr. Muharrem İdiz için verdiği hukuk mücadelesi sonuç verdi. İlliyet bağına bakılmaksızın dosya sonuçlandırıldı. Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren iş yeri hekimi Dr. Muharrem İdiz'in yakınlarına ölüm geliri bağlandı.

İLK BAŞVURUYU İZMİR TABİP ODASI YAPTI

Bu konuda ilk başvuruyu yaptıklarını, bir yıl süren hukuki bir mücadele yürüttüklerini söyleyen İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı,”Dr. Muharrem İdiz, İzmir'de işyeri hekimi olarak görev yaparken, Covid-19 pandemisinin ilk günlerinde hastalığa yakalandı, 2 Nisan 2020'de vefat etti. Pandeminin ilk döneminden bu yana, Covid-19'un sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı kabul edilmesi gerektiğini ifade ettik. İzmir Tabip Odası olarak bu konudaki hukuki mücadelemizi, başlattık ve meslektaşlarımızın yakınları adına Odamızın hukuki desteği ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yaptık. Dr. Muharrem İdiz'in ölümünün meslek hastalığı sonucu olduğunun kabul edilmesini ve yakınlarına ölüm geliri bağlanmasını talep ettik” dedi.

SGK İTİRAZ ETTİ

SGK tarafından yapılan ilk incelemede, Covid-19'un mesleki bulaşıcı hastalıklar listesinde olmadığı gerekçesiyle başvurularının reddedildiğini söyleyen çamlı, bundan sonraki süreci şöyle anlattı:

* İtirazımız reddedilirken Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu'na itiraz ettik. İlgili sağlık kuruluşlarından ve işyerlerinden kayıtlar istenerek başvurumuz tekrar değerlendirildi.

* SGK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ölümün meslek hastalığına bağlı olduğu değerlendirmesi ile meslektaşımızın eşi ve kızına, meslek hastalığına bağlı ölüm geliri bağlandığı bildirildi.



VEFAT EDEN TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI AYNI ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLMELİ

İzmir Tabip Odası başkanı Çamlı, kamu veya özel sağlık kurumu ayrımı yapılmaksızın, Covid-19 nedeniyle vefat eden sağlık emekçilerinin durumunun aynı çerçevede değerlendirilmesi, yakınlarının mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi. Çamlı, “Sağlık emekçilerinin yakınları, uzun hukuksal süreçlerle karşı karşıya kalmamalı, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı aylıkları ivedilikle bağlanmalıdır. Bu diğer sağlık çalışanlarımız başvuruları içinde bir emsal oluşturur ümidindeyiz. İlliyet bağına bakılmaksızın bir an önce bekleyen dosyalar sonuçlandırılmalı” şeklinde konuştu.