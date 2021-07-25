Sıcaklarda içinizi serinletecek lezzetler

YAZ aylarında beslenmenizde bazı değişiklikler yaparak sıcağın bunaltıcı etkisini hafifletebilirsiniz. Böylelikle hem sağlıklı beslenmiş olursunuz, hem de su kaybınız azalır. Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Buket Ertaş'ın sıcaklarda rahatlamanızı sağlayacak önerileri şöyle:

ÖNCELİĞİNİZ SU OLSUN

■ Ferahlamak için önce suyu tercih edin. Zira kaybedilen suyu yerine koymak genel sağlık için çok önemli. Özellikle ödem atmak için yapılan karışımları su tüketiminin az olduğu bir zamanda tüketmek, su kaybını daha kötü noktalara taşıyabilir.

SEBZELERLE SALATA YAPIN

■ Bu dönemde aşırı yağlı gıdalardan kaçınmak iyi olacaktır. Özellikle terlemeyle kaybettiğimiz suyu yerine koyabilecek sebzelerden ve şeker oranı düşük meyvelerden yararlanmakta fayda var.

■ Sebzeyi yemek olarak tüketmek istemediğiniz zaman bol malzemeli, sağlıklı ve doyurucu salatalar hazırlayabilirsiniz. Bu salatalar içeriğine göre bazen yemeğin yanında yancı, bazen de ana yemek yerine geçebilir.

YOĞURDU DONDURUN

■ Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen yoğurdun da serinletici özelliği vardır. Üstelik sade yiyebileceğiniz gibi meyve ekleyip ya da dondurarak da tüketebilirsiniz.

■ Terlemeyle birlikte su kaybının yanı sıra vücutta mineral kaybı da meydana gelir. Kaybolan minerallerin yerine yenisini koymanın en sağlıklı yollarından biri doğal sade maden suyu tüketmektir. Tadını seviyorsanız, tansiyon probleminiz veya sodyum kısıtlamanız yoksa her gün bir bardak sade maden suyu içebilirsiniz.

3 sağlıklı salata tarifi

Maş fasülyeli salata: 1 su bardağı haşlanmış maş fasülyesi, isteğe bağlı miktarda derotu, taze soğan, maydanoz, renkli biberler ve istenilen diğer yeşilliklerle besleyici bir salata hazırlayabilirsiniz. Yanında ayran ve üzerine serpeceğiniz lor peyniri ile fresh bir ana yemek olarak tercih edebilirsiniz.

Karabuğday salatası: Karabuğday lif oranı yüksek, çok besleyici ve glutensiz tahıllarımızdandır. Marul, roka, maydanoz ve kuru soğan ile yapılmış, isteğe bağlı domates ilaveli salataya ekleyeceğiniz haşlanmış karabuğday doyurucu salata alternatiflerimizden.

Meyveli yeşil salata: Tek başına meyvelerden yapılmış salatalar, istemeden fazla fruktoz tüketimine sebep olabilir. Bu sebeple salatasını sevdiğiniz meyveleri yeşilliklerle kombinlemek hem kalori alımını azaltacak hem de daha dengeli bir tabak tüketmenize yardımcı olacaktır. Salataya protein ilavesi olarak peynir güzel bir alternatiftir. Göbek marul, taze nane, karpuz dilimleri ve beyaz peynir ile ferah bir salata hazırlayabilirsiniz.

Ödem atmaya yardımcı soğuk yeşil çay tarifi

1 litre su ve yarım serçe parmağı büyüklüğünde taze zencefil kaynatılır. Altını kapattıktan sonra içine 3 poşet yeşil çay, bir tutam maydanoz ve birkaç dilim limon eklenip, demlenmeye bırakılır. Demlendikten sonra bir kaç dilim şeftali ile blenderdan geçirildikten sonra dolapta soğutulup gün içinde tüketilir.

Evde hazırlanabilecek hafif dondurma tarifi

Dilimlenmiş dondurulmuş yarım muz, donmuş 4-5 adet çilek, kakao ve kıvamına göre az miktarda süt. Bütün malzemeler blenderdan geçirilir. Soğuk şekilde tüketilir. Meyveler isteğe bağlı revize edilebilir fakat muz mutlaka olmalı.