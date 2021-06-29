Bakan Koca: 26 ilde 224 kişide delta varyantı görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Baka Koca, İstanbul başta olmak üzere 26 ilde görülen delta varyantı sayının 224’e çıktığını açıkladı. Koca 224 vakanın 134’ünün İstanbul’da görüldüğünü ifade etti.

Koca, Öte yandan rapel-hatırlatma dozu ve BioNTech’te ikinci doz bekleme süresinin yarınki Bilim Kurulu’nda görüşüleceği açıklandı.

“MAÇLAR SEYİRCİLİ OYNANACAK”

Koca, spor karşılaşmalarına dair bir açıklama da yaptı ve “Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek” ifadelerini kullandı.

“MÜZİK YASAĞI KALKACAK”

Gece 24.00’ten sonraki müzik yasağı getiren düzenlemeye ilişkin konuşan Koca ”Biz bütün kısıtlamaların kalkmasından yanayız, bu da kalkacak” bilgisini verdi.

“ŞEHİR HASTANELERİNİN DEVRİ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Şehir hastanelerine ilişkin iddialara değinen Sağlık Bakanı Koca, “Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir” dedi.

“AŞIYI BİONTECH’TEN ALIYORUZ”

Bakan Koca, “Fransa’nın almadığı aşı Pfizer’ın sattığı ülkelere gidebilir, Türkiye’ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz aşıyı BioNTech’ten alıyoruz” diye konuştu.

GEÇEN HAFTA 16 İLDE 134 VAKA VARDI

AK Parti Genel Merkezi’nde AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve partinin MKYK üyelerini bilgilendiren Bakan Koca, Delta varyantının 16 ilde 134 vakada görüldüğünü açıklamıştı.



İlginizi Çekebilir Reuters'tan dört soruda Çin aşıları analizi: Delta varyantına karşı etkili mi?