Tansiyon ilaçları tip 2 diyabet riskini düşürüyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, tansiyon ilaçlarının dünya genelinde milyonlarca insanı tip 2 diyabete yakalanmaktan koruyabileceğini ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen tip 2 diyabet hastalığıyla ilgili önemli bir çalışmaya imza atıldı. Doktorlar, kalp krizi ve felç riskine karşı tansiyon ilaçlarını reçete etse de, bugüne dek tip 2 diyabete karşı etkisi pek bilinmiyordu.

Sonuçları Lancet dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, tansiyon ilaçlarının gelecekte tip 2 diyabete yakalanma riskini azalttığı savunuldu.

İngiltere’de Oxford ve Bristol üniversiteleri tarafından yürütülen çalışmada 145 bin kişinin verileri beş yıl boyunca takip edildi. Uzmanlar, sistolik kan basıncında, tansiyon ilacı veya yaşam tarzını değiştirmeyle 5 mmHg bir düşüş sağlandığında, tip 2 diyabet riskinin yüzde 11 azaldığını ortaya koydu.