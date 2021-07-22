Tatilde pandemiyi unutmayın

Dünyada Türkiye ile birlikte 100'den fazla ülkede görülen Delta varyantının, ilk saptanan Alfa varyantından yüzde 50 daha hızlı yayıldığı ve daha bulaşıcı olduğunu biliniyor…

Dolayısıyla özellikle bayram tatilinde coronavirüsten korunmada en etkili yol olan maske-mesafe-hijyen kurallarına mutlaka uyulması ve aşı yaptırılması gerektiğini belirten Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil, “Hem bayram süresince hem de bayram dönüşlerinde ciddiyeti elden bırakmayın” dedi, uyarılarını ve tavsiyelerini şöyle sıraladı:

‘KALABALIKTAN UZAK DURUN'

Bayramda ülkemizde bir hareketlilik gözlenmesi ve Delta varyantının giderek artan oranlarda saptanması nedeniyle özellikle kalabalık ortamlarda çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Bayramda büyükşehirlerin çoğu boşaldı. Özellikle kısıtlamaların da kalkmasıyla birlikte, kimi insanlar tatil bölgelerine, kimileri de yayla ya da köylerine gitmek için bayram tatili fırsatını kullandı. Her ne kadar her platformda maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunulsa da bu kurallara çoğu zaman riayet edilmediği de görülüyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

■ Öncelikle aşılanma, sosyal mesafeye dikkat etmek ve maske takmak konusunda toplumsal bilinç düzeyinin artırılması sağlanmalıdır.

■ Kalabalık ve kapalı ortamlarda mutlaka maske takın. Aşıların bu varyantta etkin olduğunu biliyoruz. Ancak aşılı olanların da kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmamaya, maske ve mesafe kurallarına uymaya dikkat etmesi gerekiyor.

■ Açık ortamlarda da mümkün olduğunca kalabalıktan uzak durun ve maskenizi çıkartmayın.

■ Mutlaka aşılarınızı tamamlayın. Aşılı da olsanız vürüs kapabileceğinizi ve hiçbir aşının yüzde yüz koruyuculuğu olmadığını bilin.

■ Bayram ziyaretlerinde de mümkünse açık ortamlarda ve mesafeyi koruyacak şekilde beraber olmaya dikkat edin.

■ Dönüş yolunda mola yerleri de çok kalabalık olacağı için mutlaka maske kullanın. Mola yerlerinde kapalı ortamlarda mümkün olduğunca kısa süre (10-15 dakika) kalın ve mutlaka maske takın.

■ Otobüs, uçak gibi toplu taşıma araçlarında ve biniş noktalarında sosyal mesafe kurallarına uyun ve maskeyi takmayı ihmal

etmeyin.

‘YENİ BİR DALGA İLE KARŞILAŞABİLİRİZ'

Özellikle bayram sonrasında kurallara uyulmaması durumunda ciddi hastalık geçirme, hastaneye yatış ve belki yoğun bakımlara yatışın artabileceğini söylemek mümkün. Aslında bu yazı geçen yaz gibi nispeten daha rahat geçirmeyi umuyorduk. Ancak Delta varyantın ortaya çıkmasıyla yayılım ve bulaş hızının diğerlerine oranla daha yüksek olması ve maske- mesafe kurallarına uyum eksikliği nedeniyle bayramdan 10-14 gün sonra yeni bir dalga ile karşılaşabiliriz. Bu nedenle hem tatil süresince hem de dönüşte mutlaka kurallara dikkat etmek gerekiyor.