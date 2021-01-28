TTB: Yeni bir dalganın korkusu içindeyiz

TTB Aile Hekimliği kolunun 9-18 Ocak tarihleri arasında 69 ilden 997 hekimin katılımıyla yaptığı anketi Dr. Emrah Kırımlı açıkladı.

“YENİ BİR DALGANIN KORKUSU İÇİNDEYİZ”

Kırımlı, yeni bir dalganın korkusu ve endişesini taşıdıklarını belirterek, “Vakalar azaldı ama salgın devam ediyor. Eylül ve Ekim ayının başında açılmanın getirdiği ikinci dalgada uyarmıştık. Bu gün yine benzer bir dönemdeyiz. Yine tatil fotoğrafları görüyoruz, okulların açılması konuşuluyor. Yeniden açılmaların tekrar konuşulduğu günlere bu kadar hastayla girilmesi bizi çok endişelendiriyor. Aşılamayı tamamlamadan, kamusal tedbirleri uygun yapamadan biz bu salgını ne yazık ki atlatabilecek durumda değiliz. Ve yeni bir dalganın korkusu içindeyiz” dedi.

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ÜÇÜNCÜ DALGA RİSKİNİ DURDURACAK

Dr. Emrah Kırımlı, kamusal tedbirlerle pandeminin yenilemeyeceğinin belli olduğunu, bu nedenle aşılamanın çok büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi; “Bu günkü olanaklarla günde 100 bin aşı yapıyoruz. Uygun koşullarda çalışabilsek, günde 500 bin hastayı aşılama kapasitemiz var. Bunu yapabilmemiz için yerimiz eksik. Aşı dolabımız eksik. Aşı lojistiği zayıf. Çalışan sayısı az. 4 birimden birinde ebe hemşire yok. 10 birimden birinde doktor yok. Hamilelik, askerlik gibi izinlere gidenlerle birlikte iş yükü çok artıyor. Bu talepleri günde yapılmayan 400 bin aşı için istiyoruz. İkinci dozlar Şubat, Mart aylarında yapılacak, koruyuculuk ondan sonra başlayacak. Üçüncü dalga riskinin olduğu Mart ayından önce bu eksikleri tamamlamalıyız. Üçüncü dalga riskini durduracak olan biziz.”

RİSK UYARISI

İzlem sayılarının yüzde 95 azalmasına rağmen bazı bölgelerde ki kümelenmelerin risk oluşturduğunu belirten Dr. Emrah Kırımlı, azalan filyasyon sayılarına dikkat çekti. “Filyasyon neden azaldı, burada bir sorun var. Azalma iyiye işaret değil. Bir kişi Covid-19 temaslısıysa listesinde ki 4-5 kişi gündelik hayatlarına devam ediyor. Bu da salgının yeniden alevlenmesi için bir risk oluşturuyor” uyarısı yaptı. Kırımlı, her 7 Aile Hekiminden birinin Covid-19 geçirdiğinin bu anketle gün yüzüne çıktığını da belirtti.

“GRİP AŞILARINDAKİ GİBİ BİR KAOS VAR”

TTB Merkez Konseyi üyesi Doğan Eroğulları'da TTB'nin bu güne kadar yaptığı tüm uyarılarda haklı çıktığını, buna rağmen Sağlık bakanlığının gerekenleri yerine getirmediğini söyledi. Eroğulları, “Aşı konusunda da eksikleri, olması gerekenleri ısrarla söylüyoruz. Grip aşılarında olduğu gibi bir kaos var. Ne kadar doz, hangi şartlarda gelecek, bu hızla aşılamayı götürürsek ne kadar sürede bitireceğiz gibi bir planlamanın olmadığını biliyoruz. Bakanlığın şeffaf bir şekilde aşılama süreciyle tüm bilgileri kamuoyu ile paylaşması gerekiyor. Eğer bu uyarılarda dikkate alınmazsa, bizi kötü günler bekliyor” ifadelerini kullandı.