Turkovac aşısı ne zaman uygulanacak, çıktı mı? Turkovac inaktif aşı mı?

Türkiye’de aşılama süreci tüm hızıyla sürerken yerli aşı olan Turkovac için acil kullanım izni resmen çıktı. Seri üretime başlanan Turkovacın ilk sevkiyatı, Ankara'ya yapıldı. Yerli aşı Turkovac'ın inaktif bir aşı olacağı belirtilmişti.

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Turkovac’ta da son adımlar atılıyor, yakında kullanıma sokuluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli corona virüsü aşısı TURKOVAC’ın bugün itibarıyla acil kullanım onayı aldığını ve seri üretime başlandığını açıkladı.

TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN UYGULANACAK, ÇIKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yerli aşı TURKOVAC acil kullanım onayı aldı, seri üretime başlamış durumdayız. Halk sağlığı tarafından ve devamında bizim Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz rehberliğinde bir takım tetkikleri yapılıyor olacak. Bir hafta, 10 gün içinde bu tetkiklerin biteceğini ümit ediyoruz. Gelecek haftadan itibaren, gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız yıl bitmeden” dedi.

TURKOVAC ETKİLİ Mİ?

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara ise, “PCR'ı pozitif olan, şikayeti olanlarla değerlendirildiği zaman TURKOVAC kolunda sadece 20 kişi, karşı kolda 40 kişi vardı. Bizim aşımızın daha etkili olduğunu gösterdi. Hastaneye yatan, yoğun bakıma ihtiyaç duyan hiç hastamız olmadı. Bizim aşımız hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor düzeyinde 4 kat fazla artış olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

TURKOVAC AŞISI İNAKTİF Mİ, mRNA MI?

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen yerli aşı olan Turkocav, Sinovac gibi inaktif türdedir.