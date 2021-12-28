Vakalar hızla artarken Bakan Koca’dan hatırlatma dozu mesajı: Israrla ifade etmek istiyoruz

Corona virüsü vaka sayılarında art arda büyük artışlar yaşanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından aşıda hatırlatma dozuna dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

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Türkiye’de Omicron varyantının etkisiyle son günlerde corona virüsü vaka sayılarında büyük artışlar gerçekleşiyor.

25 ve 26 Aralık tarihlerinde 20 bin civarında seyreden vaka sayıları, 27 Aralık’ta 26 binin üstüne, bugün de 32 binin üzerine çıktı.

“ISRARLA İFADE ETMEK İSTİYORUZ”

25 Aralık’ta “Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı” uyarısında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yeni bir mesaj daha paylaştı.

Mesajında hatırlatma dozu aşısına dikkat çeken Bakan Koca, “Omicron varyantının yol açtığı risk nedeniyle, hatırlatma dozunun öneminin arttığını, aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenlerin bu dozu yaptırmaları gerektiğini ısrarla ifade etmek istiyoruz” dedi.

Ayrıca, Koca, ikinci doz aşı oranını yüzde 75’in üzerine çıkaran Kars’ın aşı haritasında mavi kategoriye geçtiğini belirtti.