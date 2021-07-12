Yeni bir variant: Kappa Varyantı nedir? Belirtileri nelerdir?

Alfa Varyantı, Delta Varyantı, Delta Plus Varyantı, Lambda Varyantı, Gamma Varyantı’ndan sonra Hindistan’da görülen Kappa Varyantı, “endişe verici variant” olarak ilan edilmiş durumda. Hindistan’da Uttar Pradesh’te bir hastada koronavirüs varyantı tespit edildi, tüm müdahalelere rağmen hasta kurtarılamadı. Hastanın adı hakkında bilgi verilmezken, hasta 66 yaşındaydı.

Kappa Varyantı belirtileri

Diğer varyantlardan farklı olarak Kappa Variant:

– Çok hızlı şekilde hastada yüksek ateş oluşması

– Nefes almada hastanın zorluk yaşaması

Uluslararası bilim insanlarının bu varyant hakkında yeterli doneye sahip olmadıklarını açıklarken ilerleyen günlerde bu varyant hakkında veriler toplanabileceği açıklandı.

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