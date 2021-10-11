12 saat havada kalacak… Balonla uzay gezisinin fiyatı belli oldu: 447 bin TL

ABD merkezli World View, balonla uzay gezisi için başvuruları almaya başlarken, uçuşuş fiyatını da açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

SpaceX ve Blue Origin gibi şirketlerin ticari uzay uçuşlarında rekabeti artırmasının ardından, gökyüzüne olan merak giderek arttı. ABD merkezli World View, balonla uzay gezisi için çalışmalarını hızlandırdı.

Şirket 2024 yılında gerçekleştirmeyi planladığı ilk yolculuk için rezervasyon almaya başladı. 100 bin feet yüksekliğe çıkılacak gezide yolcular 12 saat boyunca havada kalabilecek. Balonun taşıdığı kapsülde restoran, bar ve teleskoplarla seyir imkanı da sunulacak.

World View, ilk uçuşun ABD’de Büyük Kanyon’dan yapılacağını duyururken, balonla uzay gezisinin fiyatı ise 50 bin dolar (447 bin TL) olarak açıklandı.