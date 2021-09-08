20 hayvancılık şirketi Avrupa’ya bedel sera gazı salıyor

Heinrich Böll Vakfı ve Dünya Dostları Avrupa tarafından hazırlanan Meat Atlas raporunda hayvancılık ve iklim krizine ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya kondu. Raporda, et ve süt ürünleri üretimi yapan 20 hayvancılık şirketinin havaya bıraktığı sera gazı salınımının, Almanya, Birleşik Krallık veya Fransa'dan daha fazla olduğu öne sürüldü.

Sozcu.com.tr

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Dünya corona virüsü kriziyle mücadele etmeye başlamadan önce en önemli konuların başında iklim krizi geliyordu. Bu yıl yaşanan doğal afetler ve ekstrem hava sıcaklıkları iklim değişikliğini tekrar gündeme getirdi.

Sera gazı emisyonları ve artan hava sıcaklıkları krizdeki baş aktörler. Heinrich Böll Vakfı ve Friends of the Earth Europe (Dünya Dostları Avrupa) tarafından hazırlanan Meat Atlas raporunda hayvancılıkla ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Raporda, et ve süt ürünleri üretimi yapan 20 hayvancılık şirketinin havaya bıraktığı sera gazı salınımının, Almanya, Birleşik Krallık veya Fransa’dan daha fazla olduğu öne sürüldü. Çevre aktivistleri, söz konusu şirketlerin buna karşın üretim yapabilmek için her yıl milyarlarca dolar destek aldıklarını savundu.

TOPLAM SERA GAZININ YÜZDE 14.5’İ



Uzmanlar, atmosferdeki sera gazı emisyonunu azaltmak ve iklim kriziyle acil olarak mücadele edebilmek için gelişmiş ülkelerin et ve süt ürünleri üretimini büyük oranda azaltması gerektiğini ifade ediyor. Hayvancılık faaliyeti sonucu açığa çıkan sera gazının, dünya genelindeki salınımın yüzde 14.5’ine denk geldiği belirtiliyor.

478 MİLYAR DOLAR FON



Rapora göre 2015-2020 yılları arasında Kuzey Amerika ve Avrupa’daki hayvancılık şirketleri 2 bin 500’ü aşkın firmadan 478 milyar dolarlık fon aldı. Süreç böyle devam ederse, et üretimi 2029’da 40 milyon ton artarak 366 milyon tona ulaşacak.