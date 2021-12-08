2021 yılında Google’da en çok arananlar belli oldu

Google, dünyanın dört bir yanında en çok hangi sözcüklerin arandığını belirledi. Netflix yapımı Squid Game öne çıksa da pandemi etkisini devam ettirirken Covid-19 ile ilgili aramalar da sıralamada yerlerini aldı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgını başladığından beri insanlar Covid-19 pandemisi hakkında bilgi aramaya devam etse de Google’daki aramalara farklı konulardan başlıklar da damga vurdu.

Taliban tarafından ele geçirilen Afganistan, yılın en çok konuşulan haberi oldu. Covid aşıları ile pandemi listelerdeki etkisini sürdürmeye devam etti. Bu yıl kripto para da tüm dünyanın ilgisini çeken bir diğer haber konusuydu. Aramalarda Dogecoin ve Ethereum fiyatlarına özel bir ilgi olduğu görülüyor.

Yılın en trend insanları arasında ise geçtiğimiz aylarda Hollywood’da kötü bir kazanın başrolünde olan Alec Baldwin ilk sırada yer alıyor. Baldwin’in arkasından da Amerika’da protestolar sırasında iki genci öldürüp serbest bırakılan Kyle Rittenhouse yer alıyor. Oyuncu bazında ise yine ilk sırada Alec Baldwin yer alırken, ikinci sırada Kim Kardashian ile aşk yaşamaya başlayan komedyen Pete Davidson yer alıyor.

Marvel filmleri her zamanki gibi bu yıl da popülerliklerinden bir şey kaybetmiyor. 2021’in en çok aranan filmlerinde ilk sırada Eternals yer alırken, Black Widow ve Shang-Chi ve On Halka Efsanesi de listede yer alıyor ve Marvel’ın listeyi domine ettiği görülüyor. Ayrıca dizi aramalarında da Squid Game ilk sırayı bırakmıyor. Ardından da Bridgerton, WandaVision, Cobra Kai ve Loki geliyor.

Bu yıl en çok aranan şarkılar arasında da Spotify’da ve çeşitli ödül törenlerinde öne çıkan şarkılar görülüyor: Olivia Rodrigo’nun drivers license’ı ilk sıraya yerleşirken Montero da ikinci sırada yer alıyor.

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