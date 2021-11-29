2022’de piyasaya sürülmesi beklenen 6 yeni WhatsApp özelliği

WhatsApp'a gelecek özellikleri ve değişiklikleri izleyen web sitesi WABetaInfo, uygulamanın 2022'de yayına almayı planladığı özellikleri açıkladı. Özellikler arasında uygulamayı birden fazla cihazda kullanmaktan iletişim bilgilerinde daha fazla kontrol sahibi olmaya kadar pek çok yenilik yer alıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

WABetaInfo, Android ve Apple iOS platformlarına gelecek WhatsApp güncellemesiyle birkaç yeni özelliği kullanıma sunacağını bildiriyor. Bu özelliklerin bir kısmı WhatsApp beta programına kayıtlı olan kullanıcıların kullanımına sunulurken, bir kısmı da dışarıya sızan bilgilerde yer alıyor.

Yakında tüm kullanıcılara sunulması beklenen uygulamanın yeni özellikleri şu şekilde:

BİRDEN FAZLA CİHAZDA KULLANABİLME

Son zamanlarda, platform tüm beta kullanıcıları için çoklu cihaz özelliği ekledi. Bu özellik, ana akıllı telefonda bağlantı olmasa bile kullanıcıların platforma birden fazla cihaz üzerinden erişmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, tek bir WhatsApp hesabını dört adet cihaza bağlayabilecekler.

KAYBOLAN MESAJLAR İÇİN SÜRE GÜNCELLEMESİ

WhatsApp, geçen yıl kaybolan mesajlar özelliğini tanıttı. Bu özellik, kullanıcıların belirli bir süre sonra kaybolan mesajlar göndermesine olanak tanıyor. Beta güncellemesi ile şirket, özellik için 90 gün ve 24 saat seçenekleri ekledi.

SON GÖRÜLME VE PROFİL FOTOĞRAFI GİBİ KİŞİSEL BİLGİLERDE DAHA FAZLA KONTROL

Bu özellik, kullanıcıların WhatsApp’ta son görülme, durum, profil fotoğrafı ve hakkında açıklamasını kimlerin görebileceğini kontrol etmelerini sağlayacak. Uygulama zaten Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse gibi seçenekler sunuyordu, ancak yeni bir seçenek eklemeyi planlıyor. Kullanıcılar, yeni seçenekle beraber bilgi paylaşmak istemedikleri kişileri seçebilecekler.

MESAJLARA TEPKİ BIRAKABİLME

WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger’a benzer şekilde mesajlara tepki vermeyi getirecek. Bu özellikle, kullanıcıların tepki vermek istedikleri mesaja dokunup basılı tutmaları ve ardından parmaklarını uygun emojiye sürüklemeleri yeterli olacak.

SESLİ MESAJLAR GÖNDERİLMEDEN ÖNCE DİNLENEBİLECEK

Yeni özelliklerden biri de kullanıcılara, sesli mesajlarını göndermeden önce dinleme imkânı sunulacak olması. Kullanıcılar sesli mesajı hızlı bir şekilde dinleyebilecek ve kaydedilen sesli mesajı beğenmezlerse silebilecekler.

INSTAGRAM REELS GELEBİLİR

WABetaInfo’ya göre, sohbet platformu Instagram Reels’i de içerebilir. Reels’in WhatsApp uygulamasında özel bir alana sahip olacağı düşünülüyor.

WhatsApp’ı odağına alan web sitesi WABetaInfo’ya göre yenilik ve değişikliklerin çoğu Facebook’un; yeni adıyla Meta’nın tüm sosyal medya platformlarını birleştirme stratejisi ile paralellik taşıyor.

İlginizi Çekebilir WhatsApp, 'son görülme' özelliğinde değişikliğe gidiyor

İlginizi Çekebilir Whatsapp 'düşük kaliteli fotoğraf' sorununu ortadan kaldırıyor!