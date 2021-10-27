’21. yüzyılın Darwin’i iklim değişikliğine karşı uyardı

21. yüzyılın Darwin'i olarak adlandırılan Oxford Üniversitesi bilim insanı Edward O. Wilson, iklim değişikliğiyle ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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İskoçya'nın başkenti Glasgow'da 31 Ekim – 12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesinde, iklim kriziyle ilgili çarpıcı veriler ve açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Almanya'da Mercator Araştırma Enstitüsü insan kaynaklı iklim değişikliğinin dünya nüfusunun yüzde 85'ini etkilediğini ortaya koyarken, Birleşmiş Milletler ise yayınladığı raporda dünya ülkelerinin Paris İklim Anlaşması'yla varılan karbon emisyonunu azaltma hedefini tutturamadıklarını açıkladı.

‘BERABER ÇALIŞMAK ŞART’



İklim değişikliği ve etkileriyle ilgili bir önemli açıklama da ’21. yüzyılın Darwin’i olarak adlandırılan Oxford Üniversitesi bilim insanı Edward O. Wilson’dan geldi. İklim değişikliği felaketini önleyebilmek için biyoçeşitliliği korumak gerektiğini belirten Wilson, insanlığın bu konuda beraber çalışmasının şart olduğunu söyledi.

‘EN GURUR DUYULAN BAŞARI’



Wilson,”Gerçek şu ki insan doğası yeterincedeğişmedi. Bizim en güçlü eğilimlerimiz, doğadaki pek çok canlı türünün hayatı için tehdit oluşturuyor” dedi.

İlk kez 2016’da ‘Yarım Dünya’ isimli projesini açıklayan Wilson, türlerin yok olmaması için dünya üzerindeki yaşam alanının yüzde 50’sinin korunması gerektiğini ortaya koydu. Wilson, “Bu insanlığın en gurur duyduğu başarısı olacak” dedi.