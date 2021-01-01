635 milyon kişi kuraklıktan etkilenecek

İspanya Jeoloji ve Madencilik Enstitüsü, gelecekte artan kuraklığın, kaynak azalmalarının daha sık meydana geleceğini ve küresel nüfus arttıkça medeniyet üzerinde daha büyük etkiye sahip olacağı konusunda uyardı.

Enstitünün yaptığı araştırmada, kuraklığın ortaya çıkarttığı arazi çökmesi, tipik olarak yüksek nüfus yoğunluğu, daha fazla yeraltı suyu çıkarma talebi ve su stresi yaşayan alanlarda en sert şekilde görüldüğü tespit edildi.

İspanya Jeoloji ve Madencilik Enstitüsü’nden Gerardo Herrera-García ve ekibi, yaptıkları çalışmada, yeraltı suyunun tükenmesinin 34 ülkeye yayılmış 200 farklı yerde arazi çökmesine neden olduğunu belirledi.



Araştırma ekibi, potansiyel çökmenin ölçülmesi ve sistematik olarak taşkın risk analizlerine ve ilgili azaltma stratejilerine dahil edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Genel olarak, potansiyel küresel çökme sonuçları, yetersiz şekilde belgelenmiş çökme olaylarının mekansal kapsamını daha iyi tanımlamak, bilinmeyen çökme alanlarını keşfetmek, yeraltı suyu tükenmesinin meydana geldiği her yerde potansiyel çökme etkilerini önlemek ve çökmelerin sel riskini artırabileceği alanları daha iyi belirlemek için faydalı olabileceği kaydedildi.

20 YIL İÇİNDE ÇÖKEBİLİR

Ekip araştırmanın ışığında, dünya genelinde çökme riskini tahmin etmek için insan faaliyetleri gibi faktörleri içeren bir model geliştirdi. Dünya nüfusunun beşte birinin önümüzdeki 20 yıl içinde çökme riski altında olabileceği uyarısının yanı sıra, bu 635 milyon kişinin çoğunun Asya’da bulunduğu da ortaya çıktı.

Çalışmanın tüm bulguları Science dergisinde yayınlandı.