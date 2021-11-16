ABD’den Rusya’nın uydu karşıtı füze denemesine kınama

Rusya'nın uydu karşıtı füze testi sonunda yüz binlerce parçanın alçak Dünya yörüngesine saçılması ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama gelmesine neden oldu. Bakanlık, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ve ekibini tehlikeye attığını ileri sürerek Rusya'yı tehlikeli ve sorumsuz davranışlarından dolayı eleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanlığı, “Bu test, ISS’deki astronotlar ve kozmonotların yanı sıra diğer uzay uçuş faaliyetleri için riski önemli ölçüde artıracaktır” dedi.

İzleme analistleri, füzenin 1984’te çalışmayı durduran bir Rus uydusu olan Ikar 39 olarak da bilinen Kosmos-1408’i havaya uçurduğunu söyledi. Testin şimdiye kadar 1.500 parça izlenebilir yörünge enkazı ve yüz binlerce parça daha küçük yörünge enkazı ürettiği ve bunun artık tüm ulusların çıkarlarını tehdit ettiği de belirtildi.

UZAYI TEHLİKEYE ATIYOR

ABD yetkilileri yaptığı açıklamalarda, “Rusya’nın tehlikeli ve sorumsuz davranışı, uzayın uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor ve Rusya’nın uzayın silahlandırılmasına karşı çıkma iddialarının samimiyetsiz olduğunu gösteriyor” denildi.

ABD Uzay Komutanlığı komutanı General James Dickinson, Rusya’yı uzay alanının güvenliği, emniyeti, istikrarı ve sürdürülebilirliği için kasıtlı olarak göz ardı etmekle suçladı: “Enkaz onlarca yıl yörüngede kalacak. Rusya, ABD ve müttefiklerinin uzaya erişimini ve uzayı kullanmasını engellemek için uğraşıyor.”

Mürettebata, tehdit geçene kadar cankurtaran sandallarına (SpaceX Crew Dragon kapsülü ve istasyona demirleyen Rus Soyuz uzay aracına) doğru ilerlemeleri talimatı verildi. Uzay aracı, bu tür olaylar sırasında ISS’nin hasar görmesi ve basınç kaybetmesi durumunda sığınak olarak kullanılıyor.

Enkaz ayrıca Çin’in üç mürettebata ev sahipliği yapan uzay istasyonu Tiangong’u da tehdit edebilir.

Dünkü uyarıdan bir hafta önce ISS, 2007’de bir füze testinde yok edilen bir Çin uydusunun parçasından kaçınmak için de pozisyonunu değiştirmek zorunda kalmıştı.

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