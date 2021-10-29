Adobe’den NFT adımı: “NFT olarak hazırla” seçeneğini tanıttı

Grafik ve medya yazılım şirketi Adobe, NFT trendine daha fazla seyirci kalmadı ve yeni özelliği: "NFT olarak hazırla"yı tanıttı.

Sozcu.com.tr

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Bir süredir NFT dünyasının rağbet görmesi Adobe’nin de bu konuda harekete geçmesine neden oldu. Şirket, Photoshop’a “NFT olarak hazırla” seçeneği getirdiğini duyurdu.

Bu hafta Adobe, İçerik Kimlik Bilgileri de dahil olmak üzere bazı yazılımlarına gelen çok sayıda yeni özelliği duyurdu. Markanın Creative Cloud uygulamalarına ekleyecek bazı heyecan verici güncellemeleri de var. Son zamanlarda, baş ürün sorumlusu Scott Belsky, içerik oluşturucuların doğrudan Photoshop’tan değiştirilemez belirteçler (NFT’ler) oluşturmasına izin veren planların olduğunu açıklamıştı.

Belsky, “NFT olarak hazırla” seçeneğini, kullanıcıya PNG veya JPEG gibi dışa aktarma ve paketleme konusunda yardımcı olacak yeni bir işlev olarak tanıtıyor. Orijinal Photoshop formatında herhangi bir değişiklik yok.

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