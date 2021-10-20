Aile içi istismarda akıllı ev ürünlerini kullanıyorlar

Aile içi istismara maruz kalan insanları destekleyen Refuge, akıllı ev cihazlarını nasıl güvence altına alacakları konusunda rehberlik isteyen kadınların sayısının giderek arttığını söyledi. Yardım kuruluşu, istismarcıların cihazları kötüye kullandığına dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Aile içi şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara uzman desteği sağlayan bir Birleşik Krallık yardım kuruluşu Refuge, evlerdeki akıllı kapı zilleri ve diğer cihazların ev içi istismarcılar tarafından giderek daha fazla casus aracı olarak kullanıldığını belirtti.

Yardım kuruluşu, aldıkları yardım talepleri üzerine bu cihazlar ile kendilerini nasıl güvende tutacaklarına dair insanlara rehberlik yayınladıklarını söyledi.

Mağdurların kendilerine karşı kullanıldığını bildirdikleri en yaygın cihazlardan biri, bir kişi kapıda olduğunda akıllı telefon aracılığıyla birisini görüntülü ve sesli olarak bilgilendirebilen Amazon’un Ring kapı zili kamerasıydı. Amazon Alexa ve Google Home akıllı hoparlörleri ile Google’ın termostat ve güvenlik sistemlerini içeren Nest ürünleri ve Apple’ın akıllı saati ve akıllı TV’leri de listede yer aldı.

GÜVENLİĞİM İÇİN ALMIŞTIM AMA HACK’LENDİ

Refuge, “Yanlış ellerde, internete bağlı cihazlar istismarcılar tarafından zarar vermek ve kontrol etmek için kullanılabilir” dedi. Anonim kalmak isteyen bir kadın ise şunları söyledi: “İstismarcım teknoloji alanında çalışıyor ve evdeki wi-fi’mizi kontrol ediyordu. Karantina sırasında kötüye kullanımı arttı ve kendimi korumak için adımlar atmam gerekiyordu. Kötüye kullanımı kaydetmek için bazı akıllı ev cihazları kurdum. Bu cihazları hackleyip bana karşı, beni gözetlemek için kullanabileceği hiç aklıma gelmemişti.”

Amazon ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Müşterilerimizin güvenliğini çok önemsiyoruz ve hiçbir şekilde kötüye kullanım kabul edilemez. Müşteriler Alexa’nın kötüye kullanımı hakkında soru sorması durumunda, onları yardımcı olabilecek kuruluşlara yönlendirdiğimizden emin oluyoruz. Temelinde gizlilik ve güvenlik olan Ring ve Amazon cihazlarında yenilik yapmaya devam ediyoruz.”

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