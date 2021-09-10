Akıllı saatindeki üretim sorunlarını aşan Apple seri üretime hazırlanıyor

Bloomberg'in haberine göre; 14 Eylül'deki büyük sonbahar etkinliğinde görücüye çıkması beklenen Apple Watch Series 7'deki hatalar giderildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Apple, henüz piyasaya sürülmemiş akıllı saati Apple Watch Series 7 ile yaşadığı üretim sorunlarının üstesinden geldi, şirketin eylül ortasında cihaz için seri üretime başlayacağı bildiriliyor. Haber, Apple’ın 14 Eylül’de büyük bir lansman etkinliğine hazırlanırken geldi. Sonbahar etkinliği muhtemelen en son iPhone modellerine odaklanacak. Etkinlikte, yeni Apple Watch’un da ortaya çıkması bekleniyor.

Geçen ayın sonlarında Bloomberg, Apple’ın en son akıllı saatinin üretimini geçici olarak durdurduğunu bildirmişti. Sorunların, Series 7’nin yenilenen tasarımıyla ilgili olduğu düşünülüyordu.

Apple Watch Series 7’de daha düz bir ekranın yanı sıra, yeni akıllı saatin biraz daha büyük 41 mm ve 45 mm kasalarla gelmesi bekleniyor. Saatlerin ayrıca daha hızlı bir işlemciye ve güncellenmiş kablosuz teknolojiye sahip olduğu söyleniyor.

İlginizi Çekebilir Apple, yeni lansman tarihini duyurdu

İlginizi Çekebilir Almanya, Apple'dan iPhone'lar için 7 yıllık güncelleme garantisi istiyor