Almanya, Apple’dan iPhone’lar için 7 yıllık güncelleme garantisi istiyor

Alman hükümetinin Avrupa Birliği'ne sunduğu yeni bir çevresel sorumluluk önerisi, Apple'ın iPhone için en az yedi yıl boyunca güvenlik güncellemeleri ve yedek parça sağlaması gerektiğini içeriyor.

Sozcu.com.tr

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Alman hükümeti bu talebiyle birlikte, Apple ve Google gibi akıllı telefon üreticilerinin beş yıl boyunca güncelleme yapma ve yedek parça bulundurmalarını isteyen AB Komisyonu’nun önerilerinin ötesine geçerken, tablet yedek parçalarının da altı yıl boyunca temin edilmesini istiyor.

Apple, Samsung ve Huawei’yi temsil eden endüstriyel dernek DigitalEurope, tekliflerin çok fazla olduğunu belirtiyor. Dernek, üreticilerin üç yıl boyunca güvenlik güncellemeleri ve iki yıl boyunca işlev güncellemeleri sağlamasını öneriyor. Yedek parçalar için ise DigitalEurope üreticilerin yalnızca ekran ve pil sağlamasını istiyor. Kameralar, mikrofonlar, hoparlörler ve konektörler gibi diğer parçaların nadiren değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Apple, bu önerilerden bağımsız son birkaç yıldır iPhone’larının ömrünü uzatmak için çalışmalar yapıyor. iPhone 6s, 2015 yılında piyasaya sürülmüş olmasına rağmen hâlâ yazılım güncellemeleri alıyor.

Apple’ın düzenlediği son Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda Apple, kullanıcıların güvenlik yamaları almaya devam ederken iOS 14’e devam edebileceklerini duyurmuştu. Yedek parçalar için ise muhtemelen ABD’de Onarım Hakkı politikasını benimsemek zorunda kalacak.

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