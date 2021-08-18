Amerika’dan Google Play ve App Store’u hedef alan yasa

Yakında uygulama indirmek için Apple ya da Google'a ihtiyaç olmayabilir; çünkü Amerika'da teknoloji şirketlerini kontrol altında tutmak için sunulan yeni yasa, App Store ya da Google Play Store dışında da telefona uygulama indirilmesine izin veriyor.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Open App Markets Act (Açık Uygulama Yasası) olarak adlandırılan yasa, iPhone’larda ve Android’lerde önceden yüklenmiş olarak gelen Apple’ın App Store’u veya Google’ın Play Store’u dışındaki yerlerden uygulama yüklemeye izin veriyor.

Uygulamaları yandan yüklemek, bu uygulamaların Apple’ın inceleme sürecinden geçmeyecekleri anlamına geliyor; bu nedenle şirket, haziran ayındaki 16 sayfalık kapsamlı bir gönderide bunun, kullanıcıları ciddi güvenlik risklerine maruz bırakacağını belirtti. Ancak tasarının mimarları, insanların mahremiyeti için güvenlik görevlileri içereceğini söylüyor.

Google ve Apple, geçtiğimiz aylarda uygulama mağazalarında elde ettikleri kazançla ilgili eleştiriler almıştı. Her iki şirket de uygulamalarda yapılan tüm satın alma işlemlerinden yüzde 15 ila yüzde 30 arasında bir kesinti alıyor, ancak kendi uygulamalarını bu ücretten muaf tutuyor.

Uygulama mağazalarının incelenmesi için talep arttıkça bir dizi yasa teklifi de beraberinde geldi. Amerika senatosu Açık Uygulama Yasa tasarısını sunduktan kısa bir süre sonra uygulama mağazaları işleten teknoloji şirketleri için daha sıkı sınırlar koymayı amaçlayan yasa tasarısını da sundu.

İlginizi Çekebilir App Store'un yıllık kazancı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir Apple, aşı karşıtı uygulamayı kaldırdı