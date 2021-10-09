Apple, 100 öğrencili Geliştirici Akademisi’ni açtı

Apple, Detroit şehir merkezindeki First National Building'de yer alan ilk ABD Apple Developer Academy'nin kapılarını açtı.

Sozcu.com.tr

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Michigan State Üniversitesi ile işbirliği yapılarak kurulan Geliştirici Akademisi; kodlama, arayüz prototipleme ve hatta girişimcilik, tasarım, pazarlama ve proje yönetiminin temellerini kapsayan bir müfredata sahip. Amaç, Apple’ın 50 eyalette gelişen iOS uygulama ekonomisindeki potansiyel işler için farklı geçmişlere sahip mezunlar hazırlamak.

Program, kapsayıcılığa vurgu yapıyor ve Apple’ın “ülke çapında renkli topluluklar” için fırsatlar yaratmak üzere Irk Eşitliği ve Adalet Girişimi’nin bir uzantısı olduğu belirtiliyor.

Apple’ın Çevre, Politika ve Sosyal Girişimlerden sorumlu başkan yardımcısı Lisa Jackson, “Detroit, yaratıcılık ve kapsayıcılıktan güç alan inanılmaz bir girişimci ruha sahip ve ABD’de türünün ilk örneği olan Apple Developer Academy’de derslere başlarken, bu ilk içerik oluşturucu sınıfını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Program, yaşları 18 ile 60 arasında değişen yaklaşık 100 öğrenci için 10 aylık bir eğitimi kapsıyor.

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