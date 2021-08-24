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Apple, Amazon ve Microsoft… Teknoloji devleri Beyaz Saray’a gidiyor

Tim Cook, Andy Jassy ve Satya Nadella, Biden ile siber güvenliği görüşmek üzere Beyaz Saray'a gidiyor.

Sozcu.com.tr
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Apple, Amazon ve Microsoft… Teknoloji devleri Beyaz Saray’a gidiyor

Bloomberg’in haberine göre, Apple CEO’su Tim Cook, Microsoft CEO’su Satya Nadella ve Amazon CEO’su Andy Jassy siber güvenliği görüşmek üzere Beyaz Saray’da Başkan Joe Biden ile bir araya gelecek.

Konuyla ilgili Bloomberg’e konuşan üst düzey bir yetkili; Google CEO’su Sundar Pichai, IBM CEO’su Arvind Krishna, JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon ve Southern Company CEO’su Thomas Fanning’in de toplantıya davet edildiğini söyledi.

Teknoloji liderlerinin çarşamba günü Biden ile tam olarak ne hakkında konuşacağı belli değil. Üst düzey yetkili, Bloomberg’e verdiği demeçte, yöneticilerin yazılımın teknoloji endüstrisinde siber güvenliği nasıl iyileştirebileceğini tartışabileceklerini söyledi.

Toplantıları, Colonial Pipeline saldırısı ve SolarWinds hack’i de dahil olmak üzere çeşitli fidye yazılımı saldırıları ve güvenlik ihlallerinden sonra geldi.

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