Apple, İsrailli casus yazılım şirketi NSO Group’a dava açtı

Apple, İsrailli casus yazılım firması NSO Group ve ana şirketine iPhone kullanıcılarını hedeflediği iddiasıyla dava açtı.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz aylarda dünya basınında geniş yankı bulan İsrail yapımı casus yazılım Pegasus ile ilgili tartışmalar ve sorunlar devam ediyor.

Son olarak İsrailli şirkete Apple dava açtı. Apple’ın NSO Group’a açtığı dava Microsoft, Meta Platforms, Google’ın sahibi Alphabet ve Cisco Systems dahil olmak üzere diğer teknoloji şirketlerinden gelen eleştirileri takip ediyor.

Bir blog yazısında Apple, NSO Group ve ana şirketi OSY Technologies’i Apple kullanıcılarının gözetlenmesi ve hedeflenmesinden sorumlu tuttuğunu söyledi. Apple ayrıca kullanıcılarına daha fazla suistimal ve zarar gelmesini önlemek için NSO Group’un herhangi bir Apple yazılımını, hizmetini veya cihazını kullanmasını yasaklamak için kalıcı bir ihtiyati tedbir istediğini de belirtti.

APPLE’IN MAHREMİYETİNE GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Apple’ın İsrailli yazılım şirketine tavır almasındaki en büyük nedenlerden biri, teknoloji devinin kullanıcılarına sunduğu mahremiyet ve güvenlik. Ancak tek neden de bu değil. Şirket, NSO Group’un kendini devlet destekli ve iyi niyetli şekilde savunmasını da reddediyor.

Şirket, “Bir Apple ürününe sızmaya çalışıyorsanız, nedeni ve kim olduğunuz önemli değil” diyor. Apple ayrıca, ABD’nin Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi’ne sunduğu şikayetinde, NSO grubunun saldırılarını gerçekleştirmek için 100’den fazla sahte Apple Kimliği kullanıcı kimliği oluşturduğunu iddia etti.

Teknoloji devi, sunucularının saldırıya uğramadığını, ancak NSO’nun Apple kullanıcılarına yönelik saldırıları gerçekleştirmek için sunucuları kötüye kullandığını ve manipüle ettiğini söyledi.

NSO GROUP: “BİNLERCE HAYAT KURTARILDI”

NSO Group yanıt olarak şunları söyledi: “NSO Group’un müşterileri tarafından kullanılan teknolojileri sayesinde dünya çapında binlerce hayat kurtarıldı. NSO Group gerçeği savunmaya devam edecek.”

NSO’ya ait yazılım hem iPhone’lara hem de Android cihazlara ulaşabiliyor mesajları, fotoğrafları, e-postaları alıp aramaları kaydederken, mikrofon ve kameraları da gizlice etkinleştiriyor.

NSO Group, araçlarının teröristleri ve suçluları hedef almak için yapıldığını söylese de geçtiğimiz aylarda öne sürülen iddialara göre aktivistler, politikacılar ve gazeteciler üzerinde de kullanıldı.

NSO Group, Pegasus’u yalnızca iyi insan hakları siciline sahip ülkelerden askeri, kolluk kuvvetleri ve istihbarat teşkilatlarına tedarik ettiğini söylüyor. Ancak bu ayın başlarında ABD’li yetkililer şirketi bir ticaret kara listeye aldıklarını açıkladılar.

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