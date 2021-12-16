Apple ofislere dönüşü Omicron varyantı için yine erteledi

Yaklaşık 1 ay önce Şubat ayında ofislere dönüleceğinin sinyalini veren Apple, Omicron varyantı sebebiyle bu kararından vazgeçti. Şirket ofislere dönüş için yeni bir tarih telaffuz etmedi.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Omicron varyantı sebebiyle ofislere dönüş tarihini yine erteledi…

Şirket Omicron varyantı sebebiyle 3 mağazasını da mağazada çalışanlarda vakaların artmasıyla kapatma kararı aldığını da duyurdu. Konuyla ilgili bilgisi olan bir kaynak ABD’nin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal’a konuştu. Apple CEO’su Tim Cook’un yaklaşık 1 ay önce ofislere dönüş için Şubat ayını işaret ettiğini aktaran gazete, şirketin daha önce de benzer erteleme kararı aldığına dikkat çekti.

Apple daha önce bu yılın Haziran ve Eylül aylarında ofislere dönüleceğini açıklamış fakat daha sonra bu plandan vazgeçmişti. Şirket bir süre önce 2022 yılının Ocak ayında ofislere dönüleceğini aktarırken, daha sonra bu plandan vazgeçmişti.

Şirket ofislere dönüldüğünde çalışanlarından haftanın bir ya da iki günü ofislere gidilmesini isteyeceğini açıklamıştı. Daha sonra çalışanların haftada üç gün ofislere çağrılacağı kaydedilmişti.