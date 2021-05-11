Apple tedarikçileri Uygur Müslümanlarını zorla çalıştırmaya devam ediyor

The Information tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Apple’ın yedi tedarikçisinin Uygur Müslümanlarını zorla çalıştırdığı şüphesi bulunuyor.

Apple daha önce, Çin’de zulüm gören Uygur Türklerinin çalıştırılmasına karşı çıktığını söylemişti. Ancak The Information'ın araştırmasına göre Apple’ın en büyük tedarikçileri Apple ile aynı düşüncede değil.

Tedarikçilerden biri, Uygur Müslüman nüfusundan oluşan Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde bulunuyor ve buradaki insanları zorla çalıştırıyor.

TEDARİKÇİLERİNİ KAMUYA AÇIKLAMIYOR

Çin’in Huai’an kentinde Apple cihazları için devre kartları üreten Avary Holding, rapora göre 2019-2020 yılları arasında fabrikalarından birinde 400 Sincan Uygur Türk işçisini işgücüne ekledi. Rapora göre Apple için antenler ve dahili kablolar yapan Shenzhen Deren Elektronik de yine bu bölgeden 1.000 işçi aldı.

Bir başka tedarikçi firma olan AcBel Polytech'in de 2018’in sonları ile 2019’un başları arasında işçilerin nasıl zorla çalıştırıldığını gösteren bir videosu bulunuyor.

Apple, birlikte çalıştığı tedarikçileri kamuya açık bir şekilde listelemese de resmi belgeler aracılığıyla bu firmaların şirketle olan bağlantıları doğrulandı. The Information’a göre Amazon, Google, Microsoft, Facebook ve diğer şirketler de söz konusu tedarikçilerle bağlantılı.

Ayrıca Apple’a iPhone’lar için cam sağlayan Lens Technology, 2018’den bu yana Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nden 600 işçi aldı.

Bu haberin ortaya çıkması üzerine Apple, aralık ayında Lens Technology’nin Uygur işçilerini kullanmasıyla ilgili zorla çalıştırmaya karşı sıfır toleransı olduğunu ve Uygurların tedarikçinin tesislerinde olduklarına dair herhangi bir kanıt bulmadığını söyleyerek yanıt vermişti.

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