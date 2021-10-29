Apple, telefonlarının çevresel etkilerini azaltmak için harekete geçti

Apple bu hafta, Belçika'daki Üniversiteler Arası Mikroelektronik Merkezi (Imec) tarafından yönetilen yeni bir araştırma girişimi olan Sürdürülebilir Yarı İletken Teknolojileri ve Sistemleri'ne (SSTS) katıldığını ve çiplerinin çevresel etkisini azaltmak için çalıştığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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SSTS, şirketler iklim değişikliğine karşı mücadelede daha fazlasını yapmak için devre yapım (IC) endüstrisine karbon ayak izi analizlerini kullanacak.

VentureBeat’e göre, bugünün teknolojisi büyük ölçüde yarı iletkenlere dayanıyor, çünkü günlük hayatta her yerde, çamaşır makinelerinden buzdolaplarına, arabalara ve akıllı telefonlara yer veriyor.

Harvard Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırma, bilgi ve bilgisayar teknolojisinin 2030 yılına kadar küresel enerjinin yüzde 20’sini kullanabileceği ve tüketimin çoğundan çip üretiminin sorumlu olacağı gerçeğine dikkat çekti.

2030 YILINA KADAR TAMAMEN KARBON NÖTR OLMAK HEDEFİ

SSTS’nin ilk ortağı olan Apple, kuruluşun sektördeki güvenilirliğine katkıda bulunacak. Program, üyelerini üretim sürecindeki erken aşama seçimlerine dayalı olarak çevresel etkiyi azaltmanın yolları hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor. Bu değişiklikler, Apple’ın 2030 yılına kadar tamamen karbon nötr olma misyonuna katkıda bulunacak.

Imec CEO’su Luc Van den hove konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Birçok sistem şirketi, kurumsal ayak izleri açısından bugün karbon nötrdür ve tüm karbon ayak izlerini 2030 yılına kadar net sıfıra indirme hedeflerini de dile getirdiler. Bu hedefe ulaşmaya çok bağlılar, ancak çoğu zaman IC bölümünü uçtan uca deşifre edecek verilerden yoksunlar. İşte bu noktada Imec devreye giriyor. Bu verilere sahibiz ve sektörü gerekli tüm bilgiler, araçlar, araçlar ve sayılarla desteklemeye hazırız.”

SSTS, Apple gibi bir pazar lideriyle birlikte çalışarak, yarı iletken alanındaki endüstrinin diğer isimlerini ekolojik ayak izini azaltma konusunda harekete geçmek için etkileyebileceğini umuyor.

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