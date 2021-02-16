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Apple Watch sahiplerine güzel haber

Apple Watch sahipleri, pil tasarrufu sağlayan Güç Rezervi moduna girdikten sonra cihazlarını şarj etmekte sorun yaşıyordu. Apple bu sorunu çözmek için ücretsiz onarım imkanı sunacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:33, 16/02/2021
Haberler Bilim - Teknoloji
Apple Watch sahiplerine güzel haber

Apple Watch saatlerinde yaşanan şarj sorunu çözülüyor. Apple'ın destek sayfalarında yakın zamanda yayınlanan bir belgeye göre, sorun watchOS 7.2 veya 7.3 çalıştıran bir Watch Series 5 veya SE cihazıyla “çok az sayıda müşteriyi” etkiliyor.

Bu modellerden herhangi birine sahip olanlar, öncelikle Apple Watch yazılımını watchOS 7.3.1’e güncellemesi tavsiye edildi.

Apple, saatin bu sorundan etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için, akıllı saati normalde kullanılan şarj cihazına yerleştirilmesini ve ardından en az yarım saat beklenmesini önerdi.

Apple Watch şarj olmaya başlamazsa, ücretsiz bir posta ile onarım için Apple Destek ile iletişime geçilmesi önerildi. Teknoloji şirketi, Apple akıllı saatin ücretsiz onarım için uygun olup olmadığını onaylamak için önce serviste inceleneceğini vurguladı.

APPLE WATCH HANGİ SÜRÜMÜ KULLANIYOR?

Apple Watch’un hangi watchOS sürümünü çalıştırdığını öğrenmek için iPhone’daki Watch uygulamasını veya Apple Watch’taki Ayarlar uygulamasını açmak gerekiyor.

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