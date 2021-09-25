Apple yazılımı güncelledi, Instagram sorun yaşadı

Instagram, özellikle Apple'ın iOS 15 güncellemesinden sonra ortaya çıkan ses problemini gidermeyi başardı.

Sozcu.com.tr

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Apple, iOS 15 güncellemesini yayınladıktan sonra kullanıcılar Instagram Hikayeler ile ilgili sorunlar yaşamaya başladı. Kullanıcılar, telefonlarının sesi açık olsa bile sesli Instagram Hikayeleri’ni sessiz izlemeye başladılar. Kullanıcıların, sorunu çözmek için uygulamayı kapatıp sesi açıp yeniden Instagram’a giriş yapmaları gerekiyordu.

Instagram’ın kullanıcılarına yaşattığı ses sorunu iOS 15 ile ortaya çıkmış gibi görünse de Reddit’teki kullanıcıların iOS 14’ten beri bu hatayı aldıklarını belirtmesi üzerine sorunun iOS 15 ile sınırlı olmadığı anlaşıldı.

Bunun üzerine Instagram, 206.1 sürümünü yayınlayarak ses sorununu çözmeyi başardı.

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