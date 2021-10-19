Apple yeni ürünlerini tanıttı: MacBook’larda eskiye dönüş ve aboneliklere ağırlık

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, dün gece bazı yeni ürün ve hizmetlerini kamuoyuna duyurdu. Apple, yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarını ve üçüncü nesil kablosuz kulaklarını tanıtırken, abonelik ürünlerinde de değişikliğe gitti.

Derleyen: Yiğit Can KAYTMAZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Her ne kadar Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybı dolayısıyla birçok ürünü 5 haneli rakamlara çıkan Apple, dün gece düzenlenen etkinlik ile yeni ürünlerini tanıttı.

California merkezli teknoloji şirketi, dün gece yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarı, AirPod kablosuz kulaklığını tanıtırken bunların yanı sıra Apple Music hizmetlerinde de değişikliğe gitti. Apple, yeni ve daha güçlü çipler M1 Pro ve M1 Max’i de kamuoyuna tanıttı. Bu çiplerin daha büyük ve hızlı olduğunu öne süren Apple, bu çiplerin video işleme konusunda ve batarya ömrü ile ilgili iyileştirmeler sağlayacağını aktardı.

MACBOOK PRO’DA BİR ÖZELLİK GİTTİ BİR ÖZELLİK GELDİ

Apple’ın dün geceki etkinlikte en dikkat çekici ürünlerinden biri yeni MacBook Pro’lar oldu… Beş yıl içindeki ilk tasarım değişimini yaşayan MacBook Pro’da önceki modellere göre iki ana değişiklik dikkat çekti.

Apple’ın önceki modellerinde kullandığı fakat son 5 yıldır kullanıcılarını adeta mahrum bıraktığı MagSafe şarj geri döndü. Öte yandan kullanıcıların büyük tepkisini çeken ve klavyenin hemen üzerinde yer alan Touch Bar isimli dokunmatik özellik tamamen kaldırıldı. Artık eskiden olduğu gibi tuşlu bir kısayol sistemi kullanılacak.

Öte yandan Apple’ın yeni cihazlardaki en büyük geliştirmelerinden biri SD kart girişi, HDMI girişi ve MagSafe şarj oldu.

MÜZİK REKABETİ KIZIŞIYOR

Müzik dinleme platformu Spotify karşısında elini güçlendirmek isteyen Apple’ın en büyük hamlesi Apple Music’in yeni ve daha hafif bir versiyonunu geliştirmek oldu. Apple’ın henüz Türkiye’de kullanıma açmadığı ve ne zaman açacağı da belli olmayan Apple Music Voice Plan dün gece tanıtılan özelliklerden bir diğeri oldu.

ABD’deki fiyatlara göre normal Apple Music aboneliğinin yarı fiyatına olan Apple Music Voice Plan’da normal kontrol mekanizması yok. Kullanıcılar sadece Siri kullanarak şarkı değiştirebiliyor ya da müzik seçimi yapabiliyor. Örneğin bir şarkıcının en son çıkardığı şarkıyı uygulama üzerinden aratmak yerine telefonun mikrofonundan Siri ile iletişime geçerek, “Bana X’in en son şarkısını çal” demeniz gerekiyor.

Fakat bunun yanı sıra bu abonelik seçeneğinde diğer Apple Music kullanıcılarının tercih edebildiği Dolby Atmos Uzamsal Ses, kayıpsız ses, Müzik Videoları ve Şarkı Sözleri gibi özellikler kullanılamıyor. Şu an sadece 17 ülke için hazırlanan Apple Music Voice Plan’ın Türkiye’ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor.

APPLE’IN RAKİPLERİ NE YAPIYOR?

Apple Music’in Voice Plan isimli hizmeti aslında doğrudan Spotify ya da Amazon’a karşı değil. Türkiye’de olmasa da ABD ve Avrupa’da yaygın olan müzik platformları Spotify, Pandora, Amazon Music ve YouTube Music arasında rekabet tırmanırken Apple bu sayede farklılaşma yoluna gitti.

Spotify, Pandora ve YouTube Music, ücretsiz özellikleriyle kullanıcıları cezbetmeye çalışırken, bunlarda genelde şarkı atlama özelliği ya da reklam dinleme gibi bir durum oluşabiliyor. Dolayısıyla bu platformların ücretsiz versiyonları geleneksel bir radyo kanalı dinliyormuş gibi bir hissiyat yaratıyor.

İlginizi Çekebilir Apple, yeni MacBook'ları tanıttı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı