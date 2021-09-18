Apple’dan aşı olmayan çalışanları için yeni karar

Teknoloji devi, ülkenin güncellenen Covid-19 politikalarına uyum sağlayarak aşı olmayan çalışanlarından daha sık test isteyecek.

Sozcu.com.tr

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Şirketin güncellenen yönergeleri, Biden yönetiminin aşılama oranlarını artırmaya yönelik baskısı sonucunda oluşturulacak OSHA (Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi) standartlarıyla uyumlu görünüyor. Bu standartlara göre; 100 veya daha fazla kişiden oluşan şirketlerden ya aşılama ya da haftalık test istiyor.

Apple kısa süre önce, vakalardaki artışa ve Delta varyantına yanıt olarak çalışanlarının ofise dönecekleri tarihi erteledi. Ağustos ayında dahili bir e-posta ise en az Ocak 2022’ye kadar bu tarihin ertelendiğini belirtti.

Cook, yıllarca tamamen ofiste ve son 18 ay kadar da evden çalıştıktan sonra hibrit bir modele geçmeleri gerektiğini söyledi. Şimdilik Apple, şirketteki herkese önümüzdeki çeyrekte fazladan üç gün izin verecek.

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