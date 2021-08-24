Apple’dan çocuk istismarı için önlem: 2019’dan beri iCloud Mail’i tarıyor

Yeni bir rapora göre teknoloji devi, yıllardır çocuk istismarı materyali izi sürmek için iCloud Mail'i araştırıyor.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji devi, 2019’dan beri bulut bağlantılı e-posta hesaplarını çocuk cinsel istismarı aracı (CSAM) ile tarıyor. Apple, 2019’dan beri CSAM için giden ve gelen iCloud Mail eklerini taradığını onayladı. Apple ayrıca, diğer verilerin sınırlı bir şekilde tarandığını da belirtti.

Haber, Apple’ın CSAM için iPhone’ların ve diğer iOS cihazlarının cihaz üzerinde taranmasına yönelik yeni planlarıyla ilgili endişelerin ortasında geldi.

Binlerce siber güvenlik ve BT uzmanı kısa süre önce Apple’dan planlarını tersine çevirmesini isteyen bir dilekçe imzalamıştı. 90’dan fazla farklı politika grubu tarafından imzalanan açık mektupta, yeni araçların korunan konuşmayı sansürlemek, dünyanın her yerindeki insanların mahremiyetini ve güvenliğini tehdit etmek ve çocuklar için feci sonuçlar doğuracak eylemler için kullanılabileceği iddia edilmişti.

Tartışma, Apple’ın tüketici gizliliğine öncelik veren bir şirket olarak imajını sarstı. Yeni özelliklerin bu yıl iOS 15 ve iPadOS 15’in piyasaya sürülmesiyle yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma sunulması planlanıyor.

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