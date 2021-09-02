Apple’dan komisyon adımı: Kurallar gevşiyor

ABD'li teknoloji devi Apple, uygulama mağazası kurallarını gevşeterek Netflix gibi şirketlerin Apple'a komisyon ödemeden müşteri edinmelerine izin verecek.

Sozcu.com.tr

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Büyük bölümü uygulama mağazasından olmak üzere hizmet sektöründen geçen yıl 53.8 milyar dolar gelir elde eden Apple, düzenleyici kuruluşların baskıları sonucu komisyon geliri elde ettiği iş modelinde bu hafta ikinci defa taviz vermiş oldu.

Uygulama mağazasından veya uygulama içi satışlardan %15 ila %30 komisyon toplayan Apple’ın kuralları, çeşitli engeller yaratarak uygulama geliştiricilerin kullanıcıları Apple dışındaki ödeme kanallarına yönlendirmesini zorlaştırıyor.

Bu kurallardan biri, Apple cihaz kullanıcılarının dergi, kitap, müzik veya video gibi içerikleri satın almak Apple’ın dışında ödeme yöntemleri kullanmasını engelliyordu. Apple yaptığı açıklamada, Japan Fair Trade Commission (JFTC) tarafından başlatılan soruşturma sonrasında gelecek yılın başından itibaren bu kuralı sonlandıracağını duyurdu.

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Şirket, uygulama geliştiricilerinin bu uygulamalarda tek bir link paylaşarak kullanıcıların hesap oluşturabilmeleri için onları web sitelerine yönlendirmelerine izin verilmesi konusunda JFTC ile uzlaştığını açıkladı.

Güney Kore parlamentosu, Google ve Apple gibi büyük uygulama mağazası operatörlerinin, yazılım geliştiricilerini kendi ödeme sistemlerini kullanmaya zorlamasını engelleyen yasa tasarısını dün onaylamıştı. Ancak yasak oyun uygulamalarında devam edecek.