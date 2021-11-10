Apple’ın ilk bilgisayarı 400 bin dolara satıldı

ABD'deki bir müzayedede, teknoloji devi Apple'ın kurucu ortakları Steve Wozniak ve Steve Jobs tarafından 1976'da tasarlanan orijinal Apple 1 bilgisayarı 400 bin dolara (yaklaşık 3 milyon 910 bin lira) alıcı buldu.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

John Moran Müzayede Evi’ne göre Apple-1, Apple’ın dünyadaki ilk bilgisayarının çalışır vaziyette hayatta kalan birkaç örneğinden biri.

Satışa çıkarılan paket içerisinde bir Apple-1 “NTI” anakart, bir koa ahşap kutu içinde Apple kaset adaptörünün yanı sıra bir Datanetics Keyboard Rev D, bir 1986 Panasonic video monitörü, bir Apple-1 bağlantı kablosu ve bir güç kaynağı bulunuyor.

Ayrıca Apple-1 Temel Kılavuzu, Apple-1 İşletim Kılavuzu, orijinal bir MOS 6502 programlama kılavuzu ve iki Apple-1 yazılım kaseti de yine satılan paket içerisinde yer alıyor.

Bilgisayar Steve Wozniak tarafından tasarlandı, Steve Jobs tarafından monte edilip test edildi.

Satışa sunulan Apple-1’in yalnızca iki sahibi vardı. Müzayedeci, bu özel örneğin bir elektronik profesörü tarafından satın alındığını ve daha sonra 1977’de bir öğrenciye satıldığını söyledi.

Apple’ın nadir parçası için; “Bu Apple-1, yakın zamanda, tüm bileşenleri inceleyen ve Apple-1 için tam bir durum raporu oluşturan, alanın önde gelen uzmanlarından biri tarafından kapsamlı bir kimlik doğrulama, restorasyon ve değerlendirme sürecinden geçti” bilgisi de verildi.

Müzayede evine göre, koa ağacı Apple-1 kasasından sadece altı örnek kaldı. Sığırların otlatılması ve tomrukçuluk nedeniyle koa ağaçlarının sayısı azaldığından, odun daha nadir ve daha pahalı hale geldi.

SADECE 200 TANE ÜRETİLMİŞTİ

Toplamda sadece 200 Apple-1 üretildi ve 175’i satıldı. 175 bilgisayarın ellisinin Mountain View, California’da ByteShop adlı bir mağazanın sahibi olan Paul Terrell’e satıldığı blirtiliyor.

Müzayede evinin aktardığına göre; Terrell bir kit yerine fişe takılmaya hazır bağımsız bir bilgisayar ünitesi beklediği için ürünler kendisine teslim edildiğinde hayal kırıklığına uğramış. Ancak Jobs, her kutunun tam işlevli bir bilgisayar yapmak için gereken tüm unsurları içerdiğini ve ByteShop’un ürünü satarak para kazanabileceğini söyleyerek onu yatıştırmış.

2013 yılında, Apple-1’in nadir çalışan bir modeli Almanya’daki bir müzayedede 671.000 dolardan fazla bir fiyata satılmıştı.

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