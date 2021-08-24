Astronot hastalandı, uzay yürüyüşü ertelendi

NASA, astronotlarından birinin yaşadığı tıbbi sorun nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki uzay yürüyüşünü erteledi.

Sozcu.com.tr

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Yetkililer ertelemeyi pazartesi günü, Mark Vande Hei’nin dışarıda süzülmesine 24 saatten az bir süre kala duyurdular. Ertelemeyle ilgili açıklamada Vande Hei’nin küçük bir tıbbi sorunla uğraştığı ve acil bir durum olmadığı belirtildi, ancak daha fazla ayrıntı verilmedi.

Emekli bir ordu albayı olan 54 yaşındaki Vande Hei, Nisan ayından bu yana uzay istasyonunda bulunuyor ve bir yıllık bir görev için önümüzdeki bahara kadar orada kalması bekleniyor.

Hei ve Japon astronot Akihiko Hoshide’nin bir braket takmak üzere salı günü dışarı çıkmaları gerekiyordu. NASA, işin bekleyebileceğini söyledi.

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