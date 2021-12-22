Atom saatinden bir saniye çıkaracaklar

Dünya, şimdi 50 yıl öncesine göre daha hızlı dönüyor ve hızlanmaya devam ederse bilim insanları, atom saatinden bir saniye çıkarmak zorunda kalabileceklerini söylüyorlar.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönme hızı tarih boyunca değişiklikler gösterdi. Örneğin; milyonlarca yıl önce Dünya, yılda 420 kez dönüyordu, ama şimdi bunu 365 kez yapıyor.

Bununla birlikte, dönme hızında da değişiklikler yaşanabiliyor ve bu da atomların rezonans frekanslarını sayarak zamanı ölçen atom saatini etkiliyor.

Birleşik Krallık Ulusal Fizik Laboratuvarı bilimcisi Peter Whibberley, Dünya’nın dönme hızı daha da artarsa, negatif bir artık saniyeye ihtiyaç duyulabileceği konusunda uyardı.

BU İŞLEMİ YAPACAK BİR SİSTEM YAPILMADI

Atom saati son derece hassas bir saat çeşidi ve mutlak sıfıra soğutulmuş atomlardaki elektronların hareketiyle zamanı ölçer. Bu nedenle, atom saatini Dünya’nın dönüşündeki saniye sayısıyla uyumlu tutmak için, 1972’den beri her 18 ayda bir artık saniyeler eklendi. Ancak hiçbir zaman negatif bir saniye sıçraması olmadı. Yani atom saatinden bir saniyenin çıkarılması ve bu işi yapmak için tasarlanmış bir sistem hiç test edilmedi.

Atom saatinden bir saniye çıkarılması fikri geçen yıl, rotasyon hızlanmaya başladığında ortaya çıktı. Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nden Judah Levine, Discover Magazine’e verdiği demeçte durumu şu şekilde açıkladı: “Zaman geçtikçe, atomik saatlerin zamanı ile astronomi tarafından ölçülen zaman arasında kademeli bir farklılık oluşuyor. Bu farklılığın çok fazla büyümesini önlemek için, 1972’de atomik saatlere periyodik olarak artık saniyeler eklemeye karar verilmişti. 2016’dan beri yeni artık saniyeler eklenmedi ve Dünya’nın dönüşünün yeniden hızlanmaya başladığına dair işaretler var, bu da bir saniyenin kaldırılmasını gerektiriyor.”

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