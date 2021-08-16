Tek tip şarj cihazları için yasa geliyor

Brüksel, üreticileri tek bir evrensel tasarım benimsemeye çağırarak farklı cep telefonu şarj cihazlarının bolluğunu sona erdirmek için bir yasa hazırlıyor.

SOZCU.COM.TR

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Standart boyut

Avrupa Komisyonu, metal parçaların yalnızca tüketiciyi rahatsız etmekle kalmayıp aynı zamanda çevresel bir tehlike olduğunu belirtirken bu parçaların her yıl AB genelinde yaklaşık 12.000 ton atığa neden olduğuna dikkat çekiyorlar. Haber sitesi Euractiv de bu konuda önümüzdeki ay bir taslağın hazır olacağını bildirdi.

Taslağın onaylanması halinde şarj cihazlarının tasarımlarında bir standart belirlenmesi gerekecek.

APPLE ANLAŞMAYA YANAŞMIYOR

Komisyon için yapılan ankette, AB’deki insanların yüzde 84’ünün telefonlarında çalışmayan veya kafa karıştıran şarj cihazlarıyla ilgili sorunları olduğu ortaya çıktı. 18 ila 24 yaşındaki bir kişinin ortalama dört şarj cihazı olduğunu gösterdi. Brüksel sorunu ilk olarak 2009’da çözmeye çalıştı ve üreticileri, uyum sağlamak için gönüllü bir anlaşma imzalamaya çağırdı. Çoğu şirket iki ortak formata karar verdi ancak Apple bu anlaşmayı reddetti.

Kaliforniyalı şirket, reformun yeniliği teşvik etmek yerine donduracağını, milyonlarca Avrupalının cihazını geçersiz kılacağını ve benzeri görülmemiş bir elektronik atık hacmi yaratacağını öne sürerek değişikliği engellemeye çalıştı.

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